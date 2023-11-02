Не изменяя традициям: в Белгороде на День полиции снова проведут концерт за 600 тысяч

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
За 600 тысяч рублей филармония должна будет оказать услуги по посещению двухчасового концерта сотрудниками и ветеранами ОВД с 1 по 15 ноября 2024 года, выделить свои лучшие коллективы и солистов, а также обеспечить приглашённых артистов. Концертная программа оплачивается из расчёта — 500 посадочных мест по 1200 рублей.
Что интересно, устраивать такие концерты, по данным сайта госзакупок, вошло в традицию у ведомства с 2019 года. Каждый год один и тот же контракт с Белгородской филармонией, с одними и теми же требованиями: ровно 600 тысяч рублей, лучшие музыканты, 500 мест, два часа концерта.
Стабильность — это, конечно, залог успеха. Но не стоит забывать, что только за последние пару лет цены на все товары и услуги взлетели к облакам, а здесь идёт речь ещё о доковидном периоде — в апреле 2019-го был заключён первый госконтракт на такой концерт. Причём в 2019 году заключили контракты сразу на три года — 2019 — 2021. Позже — за те же 600 тысяч рублей на 2022, 2023 и теперь 2024. Ну, если Белгородскую филармонию всё устраивает, значит, этой суммы хватает во все времена.