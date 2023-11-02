Не изменяя традициям: в Белгороде на День полиции снова проведут концерт за 600 тысяч

Стабильность — это, конечно, залог успеха. Но не стоит забывать, что только за последние пару лет цены на все товары и услуги взлетели к облакам, а здесь идёт речь ещё о доковидном периоде — в апреле 2019-го был заключён первый госконтракт на такой концерт. Причём в 2019 году заключили контракты сразу на три года — 2019 — 2021. Позже — за те же 600 тысяч рублей на 2022, 2023 и теперь 2024. Ну, если Белгородскую филармонию всё устраивает, значит, этой суммы хватает во все времена.