«Начнётся Золотой век России»: в Белгороде открылся Центр худ. гимнастики «Сирень»

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:43
Свою работу начал новый Центр художественной гимнастики «Сирень». Вчера окончилось ожидание спортсменов и тренеров, давно затронувших тему создания многофункциональной и современной площадки для занятий художественной гимнастикой, прыжками на батутах и спортивной акробатикой в регионе.
Красочные ленты, золотой «салют», оркестр и блестящие костюмы воспитанников создали особую атмосферу. Открытие центра стало настоящей маленькой сказкой, как признались гости. В их числе — олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, министр спорта РФ Олег Матыцин, известный телеведущий и актёр Михаил Пореченков.
«Я понимаю, я знаю, что с этого объекта начнётся золотой век России!»
Михаил Пореченков, российский актёр и телеведущий
Однако назвать «Сирень» просто «центром» — не совсем точное описание. Здание, действительно, впечатляет своими масштабами, обустройством и функциональностью. Так, при строительстве объекта учли пожелания специалистов, представляющих все задействованные в центре виды спорта. Под впечатлением остались даже «закалённые» мастера.
«Это не центр и даже не дворец. Подобного спортивного замка я ещё не видела за 70 лет жизни белгородской гимнастики. Это — храм художественной гимнастики».
Римма Фролова, спортивный тренер и основоположница художественной гимнастики в Белгородской области
Подробнее об открытии «Сирени» мы расскажем в следующем материале.