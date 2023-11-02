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Центр художественной гимнастики "Сирень", Белгород

«Начнётся Золотой век России»: в Белгороде открылся Центр худ. гимнастики «Сирень»

2 ноября 2023, 07:41
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru
Центр художественной гимнастики "Сирень", Белгород

В Белгороде состоялось открытие нового Центра художественной гимнастики «Сирень»

Вчера состоялось открытие долгожданной «Сирени». Масштаб и красочность события смогли впечатлить даже основоположницу гимнастики Белгорода и известного актёра России, который приезжает сюда уже не в первый раз. Гостей встречали живая музыка, выступления юных белгородцев и яркие софиты

Свою работу начал новый Центр художественной гимнастики «Сирень». Вчера окончилось ожидание спортсменов и тренеров, давно затронувших тему создания многофункциональной и современной площадки для занятий художественной гимнастикой, прыжками на батутах и спортивной акробатикой в регионе.

Красочные ленты, золотой «салют», оркестр и блестящие костюмы воспитанников создали особую атмосферу. Открытие центра стало настоящей маленькой сказкой, как признались гости. В их числе — олимпийская чемпионка Светлана Хоркина, министр спорта РФ Олег Матыцин, известный телеведущий и актёр Михаил Пореченков.

«Я понимаю, я знаю, что с этого объекта начнётся золотой век России!»
Михаил Пореченков, российский актёр и телеведущий
Михаил Пореченков, Светлана Хоркина, Олега Матыцин, Вячеслав Гладков, БелгородМихаил Пореченков, Светлана Хоркина, Олега Матыцин, Вячеслав Гладков, Белгород
Михаил Пореченков, Светлана Хоркина, Олега Матыцин, Вячеслав Гладков, БелгородМихаил Пореченков, Светлана Хоркина, Олега Матыцин, Вячеслав Гладков, Белгород
Центр художественной гимнастики "Сирень", БелгородЦентр художественной гимнастики "Сирень", Белгород
Центр художественной гимнастики "Сирень", БелгородЦентр художественной гимнастики "Сирень", Белгород
Центр художественной гимнастики "Сирень", БелгородЦентр художественной гимнастики "Сирень", Белгород
Центр художественной гимнастики "Сирень", БелгородЦентр художественной гимнастики "Сирень", Белгород
Центр художественной гимнастики "Сирень", БелгородЦентр художественной гимнастики "Сирень", Белгород
Центр художественной гимнастики "Сирень", БелгородЦентр художественной гимнастики "Сирень", Белгород
Центр художественной гимнастики "Сирень", БелгородЦентр художественной гимнастики "Сирень", Белгород
Центр художественной гимнастики "Сирень", БелгородЦентр художественной гимнастики "Сирень", Белгород
Центр художественной гимнастики "Сирень", БелгородЦентр художественной гимнастики "Сирень", Белгород
Центр художественной гимнастики "Сирень", БелгородЦентр художественной гимнастики "Сирень", Белгород
Михаил Пореченков, Светлана Хоркина, Олега Матыцин, Вячеслав Гладков, Белгород
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru

Однако назвать «Сирень» просто «центром» — не совсем точное описание. Здание, действительно, впечатляет своими масштабами, обустройством и функциональностью. Так, при строительстве объекта учли пожелания специалистов, представляющих все задействованные в центре виды спорта. Под впечатлением остались даже «закалённые» мастера.

«Это не центр и даже не дворец. Подобного спортивного замка я ещё не видела за 70 лет жизни белгородской гимнастики. Это — храм художественной гимнастики».
Римма Фролова, спортивный тренер и основоположница художественной гимнастики в Белгородской области

Подробнее об открытии «Сирени» мы расскажем в следующем материале.

РИмма Фролова, БелгородРИмма Фролова, Белгород
Центр художественной гимнастики "Сирень", БелгородЦентр художественной гимнастики "Сирень", Белгород
Центр художественной гимнастики "Сирень", БелгородЦентр художественной гимнастики "Сирень", Белгород
Центр художественной гимнастики "Сирень", БелгородЦентр художественной гимнастики "Сирень", Белгород
Центр художественной гимнастики "Сирень", БелгородЦентр художественной гимнастики "Сирень", Белгород
Центр художественной гимнастики "Сирень", БелгородЦентр художественной гимнастики "Сирень", Белгород
Центр художественной гимнастики "Сирень", БелгородЦентр художественной гимнастики "Сирень", Белгород
Центр художественной гимнастики "Сирень", БелгородЦентр художественной гимнастики "Сирень", Белгород
РИмма Фролова, Белгород
Фото: Татьяна Лукащева / Bel.ru
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