«Начнётся Золотой век России»: в Белгороде открылся Центр худ. гимнастики «Сирень»

Однако назвать «Сирень» просто «центром» — не совсем точное описание. Здание, действительно, впечатляет своими масштабами, обустройством и функциональностью. Так, при строительстве объекта учли пожелания специалистов, представляющих все задействованные в центре виды спорта. Под впечатлением остались даже «закалённые» мастера.