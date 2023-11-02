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МСП в 2023 году привлекли свыше 180 млрд кредитов под «зонтичные» поручительства

МСП в 2023 году привлекли свыше 180 млрд кредитов под «зонтичные» поручительства

2 ноября 2023, 07:10
Фото: 1MI
Малому и среднему бизнесу удалось привлечь под «зонтичные» поручительства кредитное финансирование более чем на 181,6 миллиарда рублей. Такие данные за девять месяцев 2023 года приводит Корпорация МСП.

За счет правительственного инструмента господдержки предприниматели смогли получить на 4% больше финансовой помощи, чем за аналогичный период прошлого года, пишет tass.ru.

«Механизм „зонтичных“ поручительств не только помогает предпринимателям получить финансирование, но и в ряде случаев делает его просто возможным», — отметил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. В качестве таких случаев он назвал ситуации, когда у заемщиков нет собственного залога для банка. При этом заемщикам, по словам Исаевича, предоставляют возможность получить средства на приемлемых для них условиях. В частности, покрывая до 50% суммы кредита, «зонтичные» поручительства способствуют упрощению предоставления залога для предпринимателей. При этом они ничего не стоят бизнесу (комиссию платит кредитная организация) и могут быть оформлены в одном окне вместе с кредитом, подытожил гендиректор КМСП.

По абсолютным показателям финансовой поддержки МСП за три квартала в рейтинг лучших субъектов РФ включили Москву, Санкт-Петербург и Московскую область. В этих регионах бизнесу удалось привлечь под «зонтичные» поручительства 40,1 миллиарда, 14,3 миллиарда и 13,3 миллиарда рублей соответственно. В число лучших также попали Краснодарский край и Свердловская область, где предпринимателям с января по сентябрь удалось привлечь 7,7 миллиарда и 6,9 миллиарда рублей кредитов.

За девять месяцев наиболее значительный прирост финансовой поддержки МСП был зафиксирован в сфере гостиниц и общепита. Увеличившись в 1,8 раза, по итогам сентября общая сумма поддержки под «зонтичные» поручительства достигла в этой отрасли объема в 4,9 миллиарда рублей. В сфере услуг за три квартала зафиксировали полуторакратный прирост — до общей отметки 1,4 миллиарда рублей.

Среди банков лидером по объему выдачи кредитов под «зонтичные» поручительства является Альфа-Банк (выдал 59 миллиардов рублей кредитов), на втором месте Сбер (52 миллиарда рублей), на третьем — банк ВТБ (25 миллиардов рублей).

Напомним, механизм «зонтичных» поручительств был запущен по инициативе президента России и реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Его реализацию курирует первый зампредседателя Правительства РФ Андрей Белоусов.

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