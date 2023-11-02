МСП в 2023 году привлекли свыше 180 млрд кредитов под «зонтичные» поручительства

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
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Updated Сегодня, 07:10
За счет правительственного инструмента господдержки предприниматели смогли получить на 4% больше финансовой помощи, чем за аналогичный период прошлого года, пишет tass.ru.
«Механизм „зонтичных“ поручительств не только помогает предпринимателям получить финансирование, но и в ряде случаев делает его просто возможным», — отметил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. В качестве таких случаев он назвал ситуации, когда у заемщиков нет собственного залога для банка. При этом заемщикам, по словам Исаевича, предоставляют возможность получить средства на приемлемых для них условиях. В частности, покрывая до 50% суммы кредита, «зонтичные» поручительства способствуют упрощению предоставления залога для предпринимателей. При этом они ничего не стоят бизнесу (комиссию платит кредитная организация) и могут быть оформлены в одном окне вместе с кредитом, подытожил гендиректор КМСП.
По абсолютным показателям финансовой поддержки МСП за три квартала в рейтинг лучших субъектов РФ включили Москву, Санкт-Петербург и Московскую область. В этих регионах бизнесу удалось привлечь под «зонтичные» поручительства 40,1 миллиарда, 14,3 миллиарда и 13,3 миллиарда рублей соответственно. В число лучших также попали Краснодарский край и Свердловская область, где предпринимателям с января по сентябрь удалось привлечь 7,7 миллиарда и 6,9 миллиарда рублей кредитов.
За девять месяцев наиболее значительный прирост финансовой поддержки МСП был зафиксирован в сфере гостиниц и общепита. Увеличившись в 1,8 раза, по итогам сентября общая сумма поддержки под «зонтичные» поручительства достигла в этой отрасли объема в 4,9 миллиарда рублей. В сфере услуг за три квартала зафиксировали полуторакратный прирост — до общей отметки 1,4 миллиарда рублей.
Среди банков лидером по объему выдачи кредитов под «зонтичные» поручительства является Альфа-Банк (выдал 59 миллиардов рублей кредитов), на втором месте Сбер (52 миллиарда рублей), на третьем — банк ВТБ (25 миллиардов рублей).
Напомним, механизм «зонтичных» поручительств был запущен по инициативе президента России и реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Его реализацию курирует первый зампредседателя Правительства РФ Андрей Белоусов.