МСП в 2023 году привлекли свыше 180 млрд кредитов под «зонтичные» поручительства

«Механизм „зонтичных“ поручительств не только помогает предпринимателям получить финансирование, но и в ряде случаев делает его просто возможным», — отметил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич. В качестве таких случаев он назвал ситуации, когда у заемщиков нет собственного залога для банка. При этом заемщикам, по словам Исаевича, предоставляют возможность получить средства на приемлемых для них условиях. В частности, покрывая до 50% суммы кредита, «зонтичные» поручительства способствуют упрощению предоставления залога для предпринимателей. При этом они ничего не стоят бизнесу (комиссию платит кредитная организация) и могут быть оформлены в одном окне вместе с кредитом, подытожил гендиректор КМСП.