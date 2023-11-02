Как в Белгородской области будут работать школы во второй четверти?

В настоящий момент 8% школ в регионе находятся на дистанционном обучении. Родителей школьников волнует вопрос, изменится ли формат обучения во второй четверти. По словам главы региона, в первой четверти в области анализировали ситуацию, связанную с угрозами, обстрелами и запросами населения — одну из школ пришлось переводить на дистанционное обучение.