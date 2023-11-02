Как в Белгородской области будут работать школы во второй четверти?

Posted Сегодня, 18:49
Published Сегодня, 18:49
Modified Сегодня, 18:51
Updated Сегодня, 18:51
В настоящий момент 8% школ в регионе находятся на дистанционном обучении. Родителей школьников волнует вопрос, изменится ли формат обучения во второй четверти. По словам главы региона, в первой четверти в области анализировали ситуацию, связанную с угрозами, обстрелами и запросами населения — одну из школ пришлось переводить на дистанционное обучение.
С другой стороны — у нас есть меры, которые позволят сделать очередной шаг к нормализации образовательного процесса. Эту информацию обсудят в закрытом формате родители, учителя, директора школ и главы муниципалитетов.
Вячеслав Гладков
Информацию доведут до родителей персонально через учителей школ: «Наше решение направлено на сохранение баланса между необходимостью и ограничениями, которые положительно на учебный процесс не влияют. Определённая часть ограничений приводит к сокращению учебного часа, уменьшению перемен, перенесению учебного процесса на базы других учреждений».