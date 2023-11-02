Гладков рассказал о принятых мерах безопасности в белгородских школах

Вячеслав Гладков отметил, что в школах региона первая четверть прошла спокойно: «За первую четверть мы не говорим про результативность плёнки. Мы также понимаем, что это решение не позволяет защитить на 100% от осколков снарядов и других предметов, которые в нашу сторону направляются противником. Но с другой стороны — это не даёт возможности стеклу превратиться в 1000 маленьких осколков, плёнка это удерживает».