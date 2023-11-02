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Published Сегодня, 20:02

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Гладков рассказал о принятых мерах безопасности в белгородских школах

Гладков рассказал о принятых мерах безопасности в белгородских школах

2 ноября 2023, 20:02
Фото: 1MI
Во время прямой линии 2 ноября губернатор ответил на вопрос об оклейке окон школ бронеплёнкой и в целом об организации защиты детей в образовательных учреждениях.
Сюжет
Школы

Вячеслав Гладков отметил, что в школах региона первая четверть прошла спокойно: «За первую четверть мы не говорим про результативность плёнки. Мы также понимаем, что это решение не позволяет защитить на 100% от осколков снарядов и других предметов, которые в нашу сторону направляются противником. Но с другой стороны — это не даёт возможности стеклу превратиться в 1000 маленьких осколков, плёнка это удерживает».

По словам главы региона, в школах организована комплексная защита: «Бронеплёнка, навыки оказания первой помощи, умение вести себя в сложной ситуации».

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#Белгородская область#Школы#Окна#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Бронеплёнка
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