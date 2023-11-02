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Posted Сегодня, 13:11

Published Сегодня, 13:11

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

Александр Полторабатько

«Это не я»: белгородцы создали фейковый аккаунт главы района в Белгородской области

2 ноября 2023, 13:11
Фото: личная страница Александра Полторабатько
Александр Полторабатько

Неизвестные пишут белгородцам от имени главы Красненского района

О создании фейкового аккаунта сообщил глава района Александр Полторабатько. Он объяснил, что неизвестные звонят и пишут жителям региона от имени чиновника.

Злоумышленники создали фейковый аккаунт главы Красненского района Александра Полторабатько в соцсети «ВКонтакте». Неизвестные рассылают от его имени сообщения и звонят белгородцам. О произошедшем рассказал настоящий глава района.

В данный момент от моего имени с фейкового аккаунта происходит рассылка сообщений и звонки. Не поддавайтесь на провокации, будьте бдительны!
Предупредил жителей глава Красненского района

Отметим, что отличить настоящую страницу чиновника от ненастоящей можно по галочке, которая стоит рядом с фамилией аккаунта. Такие галочки подтверждают, что перед вами страница реального чиновника, а не обманщиков или однофамильцев.

Фото: личная страница Александра Полторабатько
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#Белгородская область#Красненский район#Чиновник#Белгород#Александр полторабатько#Александра Склярова#Фейковый аккаунт
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