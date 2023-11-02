«Это не я»: белгородцы создали фейковый аккаунт главы района в Белгородской области

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
Злоумышленники создали фейковый аккаунт главы Красненского района Александра Полторабатько в соцсети «ВКонтакте». Неизвестные рассылают от его имени сообщения и звонят белгородцам. О произошедшем рассказал настоящий глава района.
В данный момент от моего имени с фейкового аккаунта происходит рассылка сообщений и звонки. Не поддавайтесь на провокации, будьте бдительны!
Предупредил жителей глава Красненского района
Отметим, что отличить настоящую страницу чиновника от ненастоящей можно по галочке, которая стоит рядом с фамилией аккаунта. Такие галочки подтверждают, что перед вами страница реального чиновника, а не обманщиков или однофамильцев.