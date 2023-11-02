Экс-глава белгородского депздрава Залогин попал под следствие снова

Как пишет издание, с декабря 2018 года по август 2019 года депздрав Орловской области сформировал список ФАПов для включения их в перечень социально-значимых объектов, где необходимо подключить интернет. В список попали восемь учреждений, которые долгое время не работали. При этом интернет-услуги они якобы получали.