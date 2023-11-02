Экс-глава белгородского депздрава Залогин попал под следствие снова

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:10
Updated Сегодня, 11:10
Экс-глава белгородского и орловского департаментов здравоохранения Иван Залогин вновь попал под следствие. Бывший чиновник стал фигурантом нового уголовного дела. На этот раз речь идёт о сомнительном подключении фельдшерско-акушерских пунктов к интернету.
Как пишет издание, с декабря 2018 года по август 2019 года депздрав Орловской области сформировал список ФАПов для включения их в перечень социально-значимых объектов, где необходимо подключить интернет. В список попали восемь учреждений, которые долгое время не работали. При этом интернет-услуги они якобы получали.
Этими действиями экс-чиновник нанёс ущерб бюджету в размере более 1,6 млн рублей. С апреля 2022 года заказчиком интернет-связи был МФЦ, однако последний не проверил потреблённый трафик. Таким образом был причинён ущерб уже на 2,1 млн рублей.
Против Залогина возбудили уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями. Директора МФЦ подозревают в халатности.
Напомним, в прошлом году Ивана Залогина осудили на три года условно. Его обвиняли в воспрепятствовании деятельности медицинской организации.