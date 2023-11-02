Детский сад «Полянка»: аэробика, север и домики для кошек

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
В каком возрасте надо начинать адаптацию к школе?
Второй корпус детского сада №11 «Полянка» открыл свои двери для маленьких посетителей в 2021 году. Теперь учреждение рассчитано на 280 мест, что позволяет снять нагрузку с других детских садов в районе Варавино-Фактория Архангельска.
К работе с самыми маленькими детьми тут подходят особенно тщательно — у родителей есть возможность отдать ребенка в сад уже с возраста 3-5 месяцев. К примеру, до начала работы сада местным жителям приходилось ждать возраста 2-3 года. Для малышей работает 6 групп раннего возраста, в которых проводятся специальные занятия по адаптации к школе. Такая подготовка позволяет детям научиться читать и считать в кратчайшие сроки.
Помимо основных занятий в саду также проводятся дополнительные: различные спортивные занятия, музыка, логоритмика. Особой популярностью у малышей пользуется лепка из кинетического песка, а у детишек постарше — интерактивная доска и введение в английский язык.
Педагоги креативно подходят к работе, и обычная физкультура тут чередуется со стэп-аэробикой, детской растяжкой, настольным теннисом и занятиями с мячом.
Кроме этого на базе детского сада «Полянка» работает собственная телевизионная студия — «Студия 11». Здесь применение своим талантам могут найти юные ведущие, операторы и репортеры и как полагается настоящим журналистам ребята выпускают собственную городскую газету с последними новостями о жизни детского сада.
Чтобы при таком активном ритме воспитанники сада не болели, вовремя проходили необходимые мед.комиссии и вакцинацию в саду работает большой медицинский блок, в котором о здоровье юных посетителей заботятся педиатр и медицинская сестра.
Как дети видят будущее?
Воспитанники сада поделились своими мыслями и желаниями, как должен выглядеть город будущего.
«Должно быть много электроники и света», — выдает не по годам зрелую мысль Артемий.
«У котиков и собачек должны быть свои домики», — рассказывает более сентиментальная Полина.
«У каждого дома должен быть магазин, а на площади — российский флаг», — делится пожеланиями Савелий.
Детские сады — основа демографии
«Полянка» — это лишь один из множества детских садов, построенных в рамках федеральных программ по поддержке демографии и улучшению образования. Благодаря национальному проекту «Демография» по всей стране открыли более 1600 детских садов вместимостью более 235 тысяч мест для дошкольников.
С 2019 года в разных районах Архангельска построили 8 детских садов. Новые жилые районы проектируются таким образом, чтобы предусмотреть достаточное количество мест в детских учреждениях и предотвратить проблему очередей.