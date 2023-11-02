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Гладков объяснил, почему жителей Белгорода отправляют на лечение в районы

Белгородцев возят на лечение в районы из-за нехватки операционных в областном центре

2 ноября 2023, 09:12
Фото: 1MI

Гладков объяснил, почему жителей Белгорода отправляют на лечение в районы

Ранее жителей Белгорода отправляли на лечение в медучреждения в другие города и районы области, затем Гладков сообщил, что такого больше не будет. Однако местные жители говорят, что их снова отправляют в районные медучреждения.

В ходе вечернего прямого эфира к главе региона Вячеславу Гладкову обратились местные жители. Они поинтересовались, почему скорая помощь продолжает развозить пациентов Белгорода в районные медучреждения. Ранее губернатор говорил, что развозить пациентов в другие города и районы не будут.

Но то ли мы вас не поняли, то ли Иконников (министр здравоохранения — прим. ред.) с вами не согласен: как возили, так и возят в Томаровку, Корочу, Прохоровку.
Отметил белгородец

По словам местного жителя, одного пациента на лечение увезли в Корочу, а министр здравоохранения сообщил, что такая в регионе маршрутизация. «Больные боятся вызвать скорую помощь, опасаясь, что увезут неизвестно куда», — заключил белгородец.

Глава региона Вячеслав Гладков рассказал, почему белгородцев продолжают отправлять в районные больницы.

По терапевтическим заболеваниям всё исправлено: вся помощь оказывается на территории Белгорода. По хирургии, вы правы, изменить пока не можем — не хватает в городе операционных.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Также губернатор отметил, что со следующего года в области начнут строить больницу скорой медицинской помощи на базе второй городской больницы.

Конечно, параллельно ждать два-три года строительства — это слишком долго, поэтому принимать меры будем в том числе и в этом году.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что в сентябре этого года жительницу Белгорода с проблемами с сердцем отвезли на лечение в Борисовку.

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#Белгородская область#Больница#Скорая помощь#Белгород#Вячеслав Гладков#Александра Склярова
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