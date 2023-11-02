Белгородцев возят на лечение в районы из-за нехватки операционных в областном центре

Гладков объяснил, почему жителей Белгорода отправляют на лечение в районы

Ранее жителей Белгорода отправляли на лечение в медучреждения в другие города и районы области, затем Гладков сообщил, что такого больше не будет. Однако местные жители говорят, что их снова отправляют в районные медучреждения.