Белгородцев возят на лечение в районы из-за нехватки операционных в областном центре

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
В ходе вечернего прямого эфира к главе региона Вячеславу Гладкову обратились местные жители. Они поинтересовались, почему скорая помощь продолжает развозить пациентов Белгорода в районные медучреждения. Ранее губернатор говорил, что развозить пациентов в другие города и районы не будут.
Но то ли мы вас не поняли, то ли Иконников (министр здравоохранения — прим. ред.) с вами не согласен: как возили, так и возят в Томаровку, Корочу, Прохоровку.
Отметил белгородец
По словам местного жителя, одного пациента на лечение увезли в Корочу, а министр здравоохранения сообщил, что такая в регионе маршрутизация. «Больные боятся вызвать скорую помощь, опасаясь, что увезут неизвестно куда», — заключил белгородец.
Глава региона Вячеслав Гладков рассказал, почему белгородцев продолжают отправлять в районные больницы.
По терапевтическим заболеваниям всё исправлено: вся помощь оказывается на территории Белгорода. По хирургии, вы правы, изменить пока не можем — не хватает в городе операционных.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также губернатор отметил, что со следующего года в области начнут строить больницу скорой медицинской помощи на базе второй городской больницы.
Конечно, параллельно ждать два-три года строительства — это слишком долго, поэтому принимать меры будем в том числе и в этом году.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что в сентябре этого года жительницу Белгорода с проблемами с сердцем отвезли на лечение в Борисовку.