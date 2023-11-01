В УМВД назвали возраст погибших в страшном ДТП под Белгородом

38-летний водитель микроавтобуса вёз сотрудников «Мираторга». Автомобилист въехал в стоявший на обочине КамАЗ. В ДТП погибли два пассажира автобуса — 30-летний мужчина и 50-летняя женщина. Остальные пассажиры, женщины 41, 42 и 45 лет, а также мужчины 49 и 42 лет, водитель попали в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело.