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В УМВД назвали возраст погибших в страшном ДТП под Белгородом

В УМВД назвали возраст погибших в страшном ДТП под Белгородом

1 ноября 2023, 11:49
Фото: 1MI
Накануне в Корочанском районе произошла авария. Есть погибшие и пострадавшие. Погибли 30-летний мужчина и 50-летняя женщина. Водителя микроавтобуса и пятерых пассажиров положили в больницу.
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ДТП

В УМВД по Белгородской области рассказали о возрасте пострадавших и погибших в страшном ДТП, которое произошло накануне в Корочанском районе на трассе Короча — Губкин — граница Курской области. Авария случилась 31 октября в 6:50.

38-летний водитель микроавтобуса вёз сотрудников «Мираторга». Автомобилист въехал в стоявший на обочине КамАЗ. В ДТП погибли два пассажира автобуса — 30-летний мужчина и 50-летняя женщина. Остальные пассажиры, женщины 41, 42 и 45 лет, а также мужчины 49 и 42 лет, водитель попали в больницу. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Накануне на территории региона произошли и другие аварии. В Белгородском районе на трассе М-2 24-летняя автомобилистка за рулём Ford въехала в стоявшую иномарку Skoda. За рулём был 76-летний водитель. Skoda наехала на стоявший автомобиль Chevrolet. Пострадал водитель последнего авто.

В Белгороде на Богданке 57-летний водитель Skoda во дворе ехал задним ходом и наехал на 75-летнюю пенсионерку. Она пострадала. На объездной в Старом Осколе 31 октября 35-летний мужчина за рулём Toyota столкнулся с ВАЗом под управлением 30-летней женщины. Пострадала водитель отечественного автомобиля.

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#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Старый Оскол#Белгородский район#Пострадавшие#Аварии#Корочанский район#Погибшие#Белгород#Наталья Корявых
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