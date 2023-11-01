В состоянии пострадавшего в Белгороде журналиста отметили положительную динамику

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Пострадавший в результате падения беспилотника в Белгороде журналист Хайбар Акифи по-прежнему находится в тяжёлом состоянии. Однако наблюдается положительная динамика. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Ранее в Минздраве РФ сообщали, что Акифи перевезли на лечение в Москву в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского. Как добавил Кузнецов, пациент получает необходимое лечение. Состояние тяжёлое, но положительная динамика есть.
По состоянию на 19 октября жена журналиста Олеся Акифи находилась в стабильном состоянии. Женщину перевели из отделения анестезиологии-реанимации в отделение травматологии. С ней начали ранний этап реабилитации. Она заново училась ходить.