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Published Сегодня, 12:55

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Updated Сегодня, 12:57

В состоянии пострадавшего в Белгороде журналиста отметили положительную динамику

В состоянии пострадавшего в Белгороде журналиста отметили положительную динамику

1 ноября 2023, 12:55
Фото: 1MI
Журналист Хайбар Акифи до сих пор находится в тяжёлом состоянии, но отмечается положительная динамика, сообщили РИА «Новости» в Минздраве РФ. Мужчина пострадал при падении беспилотника на дом в ночь на 12 октября.

Пострадавший в результате падения беспилотника в Белгороде журналист Хайбар Акифи по-прежнему находится в тяжёлом состоянии. Однако наблюдается положительная динамика. Об этом рассказал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

Ранее в Минздраве РФ сообщали, что Акифи перевезли на лечение в Москву в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского. Как добавил Кузнецов, пациент получает необходимое лечение. Состояние тяжёлое, но положительная динамика есть.

По состоянию на 19 октября жена журналиста Олеся Акифи находилась в стабильном состоянии. Женщину перевели из отделения анестезиологии-реанимации в отделение травматологии. С ней начали ранний этап реабилитации. Она заново училась ходить.

Стали известны подробности о состоянии пострадавшего в Белгороде журналиста
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