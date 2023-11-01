В состоянии пострадавшего в Белгороде журналиста отметили положительную динамику

Журналист Хайбар Акифи до сих пор находится в тяжёлом состоянии, но отмечается положительная динамика, сообщили РИА «Новости» в Минздраве РФ. Мужчина пострадал при падении беспилотника на дом в ночь на 12 октября.

Сюжет Трагедия в Белгороде 12 октября