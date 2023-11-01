Угрозы нет: Shaman всё-таки выступит перед белгородцами

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Концерты Шамана в Белгороде, запланированные на 28–29 ноября всё-таки состоятся. Мероприятия остаются в афише. Они пройдут в ДК «Энергомаш».
Причиной для беспокойства о переносе или отмене выступления стала ситуация с концертом в Казани. Его хотели провести 30 октября, но перенесли на 19 ноября. В связи с этим в Сети стала распространяться информация о полной отмене концертов.
Авторы Telegram-канала «Белгородский канал» обратились к пиарщику артиста. Он рассказал, что выступление в Татарстане отменилось по техническим причинам — возникли проблемы с логистикой. В Белгороде всё в силе, добавил он.
Кроме того, менеджер поинтересовался обстановкой в Шебекино. Он заявил, что скоро белгородцев приедут поддержать.