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Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

Шаман не планирует отменять концерт в Белгороде

Угрозы нет: Shaman всё-таки выступит перед белгородцами

1 ноября 2023, 14:16
Фото: vk.com/shaman_me

Шаман не планирует отменять концерт в Белгороде

Недавно в Казани отменили запланированный на 30 октября концерт исполнителя. Но в Белгороде концерт певца остаётся в силе. Выступление должно состояться 28 ноября, указано в афише.

Концерты Шамана в Белгороде, запланированные на 28–29 ноября всё-таки состоятся. Мероприятия остаются в афише. Они пройдут в ДК «Энергомаш».

Причиной для беспокойства о переносе или отмене выступления стала ситуация с концертом в Казани. Его хотели провести 30 октября, но перенесли на 19 ноября. В связи с этим в Сети стала распространяться информация о полной отмене концертов.

Авторы Telegram-канала «Белгородский канал» обратились к пиарщику артиста. Он рассказал, что выступление в Татарстане отменилось по техническим причинам — возникли проблемы с логистикой. В Белгороде всё в силе, добавил он.

Кроме того, менеджер поинтересовался обстановкой в Шебекино. Он заявил, что скоро белгородцев приедут поддержать.

Концерт Шамана в Казани отменили: выступления в ноябре под угрозой?
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#Концерт#Белгородская область#Выступление#Казань#Отмена#Белгород#Наталья Корявых
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