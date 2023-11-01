Снова в моде? В Черноземье смеются над шапками времён СССР за 700 тыс. рублей

В интернете появился новый тренд под названием «шапки деда». Но завирусился он не просто так: новая коллекция подобных головных уборов поступила в продажу в московский ЦУМ. Причём стоимость одной ушанки времён СССР и традиционной кавказской папахи немаленькая: за них просят порядка 730 тыс. рублей.