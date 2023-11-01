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В Орловской области запустили мемы о советских шапках за 700 тыс. рублей

Снова в моде? В Черноземье смеются над шапками времён СССР за 700 тыс. рублей

1 ноября 2023, 14:00
Фото: 1MI

В Орловской области запустили мемы о советских шапках за 700 тыс. рублей

В Орловской области запустили новый тренд из-за появившихся в продаже ГУМ шапок советских времён. Стоимость одного головного убора составляет порядка 730 тыс. рублей.

В интернете появился новый тренд под названием «шапки деда». Но завирусился он не просто так: новая коллекция подобных головных уборов поступила в продажу в московский ЦУМ. Причём стоимость одной ушанки времён СССР и традиционной кавказской папахи немаленькая: за них просят порядка 730 тыс. рублей.

В Орловской области к такой новости отнеслись с юмором. Орловцы даже придумали мемы, самые интересные из которых собрали журналисты «ОрёлTimes»:

  • «Продам нутриевую ушанку деда и сделаю состояние»;
  • «Жду холодов только ради того, чтобы надеть эту божественную ушанку»;
  • «Пойду достану с антресоли, встряхну пыль и наряжусь!»;
  • «Ого, оказывается в СССР опередили модные веяния на десятилетия!»;
  • «Раньше я копила на квартиру в Орле, но теперь буду откладывать на шапку. Лет через 20 она снова будет в моде, а я соберу на первый взнос за кредит на её покупку».

Потом жители решили запустить флешмоб: массово стали выкладывать фотографии в нутриевых шапках.

Фото: «ОрёлTimes»
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#Черноземье#Орловская область#Белгород#Александра Склярова#Тренд#Шапка
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