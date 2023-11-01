Смерть из-за халатности: трое белгородцев отравились газом в коллекторе, назначен суд

Допустивший смерть троих белгородцев в канализации мастер пойдёт под суд

Погибшими оказались 27-летний, 42-летний и 65-летний мужчины. Один из них потерял сознание в колодце, другие полезли его спасать, но погибли. Обвиняемый мастер не проследил за тем, чтобы у работников была страховка и средства защиты.