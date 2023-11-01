Смерть из-за халатности: трое белгородцев отравились газом в коллекторе, назначен суд

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
В региональном Следкоме выяснили, что 57-летний мастер ООО «Экологические системы» должен был организовать и провести работы по замене погружного насоса в канализационной насосной станции очистных сооружений в посёлке Ровеньки Белгородской области. Работник также должен был следить за соблюдением правил техники безопасности.
Однако 9 августа 2022 года мастер не проследил за 42-летним слесарем-сантехником, который без использования страховки спустился в канализационную станцию для приёма насоса. Там мужчина потерял сознание и позднее скончался.
Спасти белгородца решились двое машинистов насосной установки, которые также спустились вниз без средств индивидуальной защиты и без страховки. Внутри 27-летний и 65-летний белгородцы отравились скопившимися в колодце газами и скончались на месте.
В отношении 57-летнего мастера, который должен был следить за безопасностью сотрудников, возбудили уголовное дело по части 3 статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Материалы дела уже направили в суд для рассмотрения.