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Допустивший смерть троих белгородцев в канализации мастер пойдёт под суд

Смерть из-за халатности: трое белгородцев отравились газом в коллекторе, назначен суд

1 ноября 2023, 10:31
Фото: 1MI

Допустивший смерть троих белгородцев в канализации мастер пойдёт под суд

Погибшими оказались 27-летний, 42-летний и 65-летний мужчины. Один из них потерял сознание в колодце, другие полезли его спасать, но погибли. Обвиняемый мастер не проследил за тем, чтобы у работников была страховка и средства защиты.

В региональном Следкоме выяснили, что 57-летний мастер ООО «Экологические системы» должен был организовать и провести работы по замене погружного насоса в канализационной насосной станции очистных сооружений в посёлке Ровеньки Белгородской области. Работник также должен был следить за соблюдением правил техники безопасности.

Однако 9 августа 2022 года мастер не проследил за 42-летним слесарем-сантехником, который без использования страховки спустился в канализационную станцию для приёма насоса. Там мужчина потерял сознание и позднее скончался.

Спасти белгородца решились двое машинистов насосной установки, которые также спустились вниз без средств индивидуальной защиты и без страховки. Внутри 27-летний и 65-летний белгородцы отравились скопившимися в колодце газами и скончались на месте.

В отношении 57-летнего мастера, который должен был следить за безопасностью сотрудников, возбудили уголовное дело по части 3 статьи 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Материалы дела уже направили в суд для рассмотрения.

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