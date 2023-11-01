Рот на замок: белгородцы чаще прибегают к самоцензуре после начала СВО

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
До 20% белгородцев после начала СВО стали прибегать к самоцензуре. К таким выводам пришли специалисты «Лаборатории развития гражданского общества» НИУ «БелГУ». Эксперты проводили исследование трансформации общества приграничного региона.
Как оказалось, каждый второй белгородец после начала спецоперации своих планов не поменял. Как правило, так отвечали пенсионеры, студенты и госслужащие. Однако специалисты считают, что последние дали такой ответ из-за самоцензуры.
В «Лаборатории развития гражданского общества» добавили, что после начала СВО в практиках самопрезентации и личных медиакоммуникаций произошли изменения. Они связаны как с самоцензурой, так и влиянием административно-политических регуляторов. Изменения затронули до 20% белгородцев, однако эксперты предполагают, что цифра может быть и больше, поскольку самостоятельная цензура носит латентный характер. При этом самокорректировка личных медиакоммуникаций большей части белгородцев не коснулась.
«Не столько из-за высокого уровня политической лояльности, сколько из-за базовой аполитичности и неучастия в формировании массового информационного контента», — пояснили исследователи.
Как пишет «Фонарь», 82% опрошенных не цитируют иноагентов в положительном ключе, ещё 86% перестали постить контент в запрещённых соцсетях, ещё 73% и вовсе удалили публикации несоответствия текущей общественно-политической обстановке. Более того, свыше 80% белгородцев не высказываются публично на общественно-политические темы, ещё более половины респондентов перестали носить одежду определённых цветов.
Также указано, что каждый четвёртый молодой человек в возрасте 18-29 лет после начала спецоперации не публикует контент в запрещённых соцсетях, среди возрастной категории 30-45 лет — 11% респондентов, 46-60 лет — 13%.
Уровень интернет-активности молодёжи практически стопроцентный. Поэтому запрещённые ресурсы популярны именно у этой категории. Поэтому и закономерен больший откат с её стороны в ситуации запрета, пояснили специалисты.