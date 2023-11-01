Рот на замок: белгородцы чаще прибегают к самоцензуре после начала СВО

В «Лаборатории развития гражданского общества» добавили, что после начала СВО в практиках самопрезентации и личных медиакоммуникаций произошли изменения. Они связаны как с самоцензурой, так и влиянием административно-политических регуляторов. Изменения затронули до 20% белгородцев, однако эксперты предполагают, что цифра может быть и больше, поскольку самостоятельная цензура носит латентный характер. При этом самокорректировка личных медиакоммуникаций большей части белгородцев не коснулась.