Новая глава: район в Белгородской области возглавила Галина Руденко

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Галина Руденко 1 ноября официально стала главой Красногвардейского района. Её кандидатуру поддержали депутаты местного муниципального собрания. Об этом экс-глава Муромской территориальной администрации Шебекинского округа написала на странице в соцсети.
Мне доверено руководство территорией с бесценными природными богатствами, развитым сельским хозяйством, сильной промышленностью. Все эти преимущества будем использовать вместе для дальнейшего развития района.
Галина Руденко, глава Красногвардейского района
Добавим, что ранее муниципалитетом руководила Анна Куташова. 11 сентября она приступила к исполнению обязанностей главы Белгородского района. 13 октября 2023 года она стала главой администрации района. Её кандидатуру также поддержали депутаты муниципального совета.