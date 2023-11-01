Новая глава: район в Белгородской области возглавила Галина Руденко

Добавим, что ранее муниципалитетом руководила Анна Куташова. 11 сентября она приступила к исполнению обязанностей главы Белгородского района. 13 октября 2023 года она стала главой администрации района. Её кандидатуру также поддержали депутаты муниципального совета.