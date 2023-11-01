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Published Сегодня, 13:57

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Updated Сегодня, 13:59

В Красногвардейском районе Белгородской области назначили главу

Новая глава: район в Белгородской области возглавила Галина Руденко

1 ноября 2023, 13:57
Фото: страница Галины Руденко в соцсети

В Красногвардейском районе Белгородской области назначили главу

1 ноября бывшая глава Муромской территориальной администрации в Шебекинском горокруге стала руководителем Красногвардейского района. Её кандидатуру поддержал местный муниципальный совет.

Галина Руденко 1 ноября официально стала главой Красногвардейского района. Её кандидатуру поддержали депутаты местного муниципального собрания. Об этом экс-глава Муромской территориальной администрации Шебекинского округа написала на странице в соцсети.

Мне доверено руководство территорией с бесценными природными богатствами, развитым сельским хозяйством, сильной промышленностью. Все эти преимущества будем использовать вместе для дальнейшего развития района.
Галина Руденко, глава Красногвардейского района

Добавим, что ранее муниципалитетом руководила Анна Куташова. 11 сентября она приступила к исполнению обязанностей главы Белгородского района. 13 октября 2023 года она стала главой администрации района. Её кандидатуру также поддержали депутаты муниципального совета.

назначение Галины Руденко в Красногвардейском районеназначение Галины Руденко в Красногвардейском районе
назначение Галины Руденко в Красногвардейском районеназначение Галины Руденко в Красногвардейском районе
назначение Галины Руденко в Красногвардейском районеназначение Галины Руденко в Красногвардейском районе
назначение Галины Руденко в Красногвардейском районеназначение Галины Руденко в Красногвардейском районе
назначение Галины Руденко в Красногвардейском районеназначение Галины Руденко в Красногвардейском районе
назначение Галины Руденко в Красногвардейском районеназначение Галины Руденко в Красногвардейском районе
назначение Галины Руденко в Красногвардейском районеназначение Галины Руденко в Красногвардейском районе
назначение Галины Руденко в Красногвардейском районе
Фото: страница Галины Руденко в соцсети
День назначений в Белгородской области: кто перейдёт в Красногвардейский район?
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