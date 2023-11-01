«Нас выдавливают из ФОКа»: юным гандболистам не дают заниматься спортом

Несмотря на перевыполненный план, власти решили поместить в ФОКе волейбольный клуб, которому где-то необходимо проводить домашние матчи, и пообещали, что тренировочный процесс секции гандбола не пострадает. Однако по факту детей лишили удобного зала, расписание их тренировок теперь подстраивают под профессиональный клуб, а во время ремонта ФОКа дети занимались на улице — с начала лета до октября.