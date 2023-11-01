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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Детская секция гандбола

«Нас выдавливают из ФОКа»: юным гандболистам не дают заниматься спортом

1 ноября 2023, 12:28
Фото: "Курские известия"
Детская секция гандбола

В ФОКе Курской области юным спортсменам не дают заниматься из-за волейболистов

С недавнего времени в курском ФОКе начал заниматься волейбольный клуб, который постепенно смещает с зала детскую секцию гандбола. Детям оставили всего одни ворота, а сам зал заставили рекламными панелями. Подробнее о ситуации рассказали «Курские известия».

Зал муниципального ФОКа в Курской области переоборудовали под профессиональный волейбольный клуб, а детской секции гандбола выделили один зал с одними воротами, который заставлен рекламными панелями. В ФОКе дети больше не могут тренироваться, но и уходить им некуда. «Волейболисты без оснований заняли детскую площадку», — утверждают родители.

В Курской области всего одна секция гандбола, которая и размещается в ФОКе. Чтобы получить необходимое финансирование, в секции должны заниматься не менее 48 курских детей — сейчас же фактическое число занимающихся детей достигает более 100 человек.

Несмотря на перевыполненный план, власти решили поместить в ФОКе волейбольный клуб, которому где-то необходимо проводить домашние матчи, и пообещали, что тренировочный процесс секции гандбола не пострадает. Однако по факту детей лишили удобного зала, расписание их тренировок теперь подстраивают под профессиональный клуб, а во время ремонта ФОКа дети занимались на улице — с начала лета до октября.

Родители пытались решить вопрос с властями. Председатель комитета молодёжной политики, физкультуры и спорта Курска Игорь Колышев пообещал, что проблему решат в течение месяца: панели сделают раздвижными, чтобы поставить вторые ворота для гандбола.

Из зала уже ушли волейболисты клуба и секция мини-футбола, теперь, говорят родители, очередь за гандболистами. Однако просто так сдаваться они не собираются: уже готовится обращение к федеральным властям и в надзорные органы.

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