«Нас выдавливают из ФОКа»: юным гандболистам не дают заниматься спортом

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Зал муниципального ФОКа в Курской области переоборудовали под профессиональный волейбольный клуб, а детской секции гандбола выделили один зал с одними воротами, который заставлен рекламными панелями. В ФОКе дети больше не могут тренироваться, но и уходить им некуда. «Волейболисты без оснований заняли детскую площадку», — утверждают родители.
В Курской области всего одна секция гандбола, которая и размещается в ФОКе. Чтобы получить необходимое финансирование, в секции должны заниматься не менее 48 курских детей — сейчас же фактическое число занимающихся детей достигает более 100 человек.
Несмотря на перевыполненный план, власти решили поместить в ФОКе волейбольный клуб, которому где-то необходимо проводить домашние матчи, и пообещали, что тренировочный процесс секции гандбола не пострадает. Однако по факту детей лишили удобного зала, расписание их тренировок теперь подстраивают под профессиональный клуб, а во время ремонта ФОКа дети занимались на улице — с начала лета до октября.
Родители пытались решить вопрос с властями. Председатель комитета молодёжной политики, физкультуры и спорта Курска Игорь Колышев пообещал, что проблему решат в течение месяца: панели сделают раздвижными, чтобы поставить вторые ворота для гандбола.
Из зала уже ушли волейболисты клуба и секция мини-футбола, теперь, говорят родители, очередь за гандболистами. Однако просто так сдаваться они не собираются: уже готовится обращение к федеральным властям и в надзорные органы.