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Published Сегодня, 07:17

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Updated Сегодня, 07:19

Накануне при обстреле белгородского Шебекино пострадала женщина

Накануне при обстреле белгородского Шебекино пострадала женщина

1 ноября 2023, 07:17
Фото: Midjourney
Горожанка самостоятельно обратилась в больницу в Белгороде. Вчера о пострадавшей известно не было, сообщают в Telegram-канале «Просто Михаил. Шебекино».
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Обстрел

Стало известно, что во время вчерашнего обстрела Шебекино пострадала женщина. Ранее о ней нигде не сообщалось. Женщина обратилась в больницу в Белгороде. Какие именно ранения она получила, не уточнялось.

Накануне ВСУ атаковали приграничный город дважды. Первый раз Шебекино было под огнём днём. Снаряды попали на территорию промзоны. Пострадало здание автотранспортного предприятия. Стреляли неустановленными боеприпасами. Тогда сообщалось, что никто не пострадал.

Затем город попал под обстрел ближе к полуночи. В трёх частных домовладениях осколками снарядов были посечены фасады и заборы, выбиты окна. Повреждения получила линия электропередачи. На месте происшествия работали оперативные службы. Подомовой обход планировали продолжить уже днём.

Выбиты окна, посечены фасады: ВСУ обстреляли Шебекино
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