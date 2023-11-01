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Published Сегодня, 09:53

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Представители Шамана отказались говорить о возможной отмене концерта в Белгороде

Концерт Шамана в Казани отменили: выступления в ноябре под угрозой?

1 ноября 2023, 09:53
Фото: Bel.ru

Представители Шамана отказались говорить о возможной отмене концерта в Белгороде

Недавно в Казани отменили запланированный на 30 октября концерт Shaman'а: о переносе выступления на 19 ноября поклонники узнали за сутки. В Сети стала распространяться информация о полной отмене концертов: журналист Бел.Ру узнал, стоит ли переживать по этому поводу поклонникам певца в Белгороде.

29 октября, в казанской «Татнефть Арене» должен был состояться концерт исполнителя Shaman'а. Однако в субботу, 28 октября, на сайте дворца спорта появилась информация о переносе выступления — сразу на 19 ноября. Подобная ситуация раздосадовала многих поклонников певца, пишет издание Inkazan. Причиной переноса назвали «корректировки в гастрольном графике артиста».

В Сети стала распространяться информация о том, что из-за ранения ног о стекло Шаман отменяет концерты по всей России. Журналист Бел.Ру позвонил в представляющее певца агентство «Артисты и Звёзды» и спросил, стоит ли ждать переноса жителям Черноземья. Девушка на том конце провода ответила, что журналистам комментариев они не дают, после чего повесила трубку.

Тогда корреспондент позвонил в ДК «Энергомаш», где запланирован концерт Шамана. Там оказались куда сговорчивее: девушка в приёмной сообщила, что информации о переносе концертов им не поступало и что по расписанию выступления должны состояться 28 и 29 ноября.

При этом ранее концерт Шамана в Белгороде уже переносили — с 9 ноября на 29-е. Сообщили белгородцам об этом заранее, 26-го числа.

Популярный артист Shaman (Ярослав Дронов) выступал с патриотическими песнями на фестивале «Таврида», где был кластер и Белгородской области. Подробнее — в материале Бел.Ру.

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