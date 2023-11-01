Концерт Шамана в Казани отменили: выступления в ноябре под угрозой?

В Сети стала распространяться информация о том, что из-за ранения ног о стекло Шаман отменяет концерты по всей России. Журналист Бел.Ру позвонил в представляющее певца агентство «Артисты и Звёзды» и спросил, стоит ли ждать переноса жителям Черноземья. Девушка на том конце провода ответила, что журналистам комментариев они не дают, после чего повесила трубку.