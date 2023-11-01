Концерт Шамана в Казани отменили: выступления в ноябре под угрозой?

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Published Сегодня, 09:53
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29 октября, в казанской «Татнефть Арене» должен был состояться концерт исполнителя Shaman'а. Однако в субботу, 28 октября, на сайте дворца спорта появилась информация о переносе выступления — сразу на 19 ноября. Подобная ситуация раздосадовала многих поклонников певца, пишет издание Inkazan. Причиной переноса назвали «корректировки в гастрольном графике артиста».
В Сети стала распространяться информация о том, что из-за ранения ног о стекло Шаман отменяет концерты по всей России. Журналист Бел.Ру позвонил в представляющее певца агентство «Артисты и Звёзды» и спросил, стоит ли ждать переноса жителям Черноземья. Девушка на том конце провода ответила, что журналистам комментариев они не дают, после чего повесила трубку.
Тогда корреспондент позвонил в ДК «Энергомаш», где запланирован концерт Шамана. Там оказались куда сговорчивее: девушка в приёмной сообщила, что информации о переносе концертов им не поступало и что по расписанию выступления должны состояться 28 и 29 ноября.
При этом ранее концерт Шамана в Белгороде уже переносили — с 9 ноября на 29-е. Сообщили белгородцам об этом заранее, 26-го числа.
Популярный артист Shaman (Ярослав Дронов) выступал с патриотическими песнями на фестивале «Таврида», где был кластер и Белгородской области. Подробнее — в материале Бел.Ру.