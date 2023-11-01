Кассационный суд отклонил апелляцию главреда Маслова на решение по делу Бабина

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:10
Updated Сегодня, 14:10
Как передаёт сам Андрей Маслов в своём личном Telegram-канале, суд не встал на его сторону и отклонил кассационную жалобу.
Была надежда, что сегодня кассация всё-таки посмотрит материалы дела и примет решение, основанное на них, но нет: всё осталось без изменений, иск не поддержали.
Андрей Маслов
Главный редактор отметил, что судья «по неизвестной причине» перенёс заседание на более раннее время, из-за чего журналист вместе со своим адвокатом не успели подключиться вовремя.
Поделился Маслов и копией жалобы. В ней редактор «Фонаря» утверждает, что суд первой инстанции и суд апелляционной инстанции допустили «существенные нарушения норм материального права», а выводы, изложенные в решении, «не соответствуют фактическим обстоятельствам и не основаны на доказательствах».
С указанными выводами судов нельзя согласиться, поскольку заголовок поста [Бабина] «Нацистские информационные ресурсы в белгородских соцсетях» и последующее перечисление информационных ресурсов в том числе: «Белгород | Фонарь» и «Маслов» как раз и подтверждает тот факт, что в своей публикации ответчик Бабин отнёс указанные телеграм-каналы к нацистским информационным ресурсам.
кассационная жалоба Андрея Маслова
Напомним, что изначально Маслов пошёл в суд из-за того, что блогер Владимир Бабин опубликовал у себя на странице в соцсетях список сотрудничающих с Киевом «вражеских инфопомоек», куда якобы отнёс Telegram-канал издания «Фонарь» и личный канал самого журналиста. Истец настаивал на том, что внесение данных информационных ресурсов в перечень «вражеских» ударило по репутации издания и по репутации самого Маслова. Бабин же всячески доказывал тот факт, что не относил издания к «вражеским», а якобы лишь указывал на их «инфопомоечность».
В качестве компенсации Маслов потребовал от Бабина 150 тыс. рублей, с соответчика Вадима Радченко — 50 тыс. рублей. Свердловский районный суд требования Маслова отклонил: оспорить их он попытался затем в областном суде, но безуспешно.