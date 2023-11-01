Кассационный суд отклонил апелляцию главреда Маслова на решение по делу Бабина

Напомним, что изначально Маслов пошёл в суд из-за того, что блогер Владимир Бабин опубликовал у себя на странице в соцсетях список сотрудничающих с Киевом «вражеских инфопомоек», куда якобы отнёс Telegram-канал издания «Фонарь» и личный канал самого журналиста. Истец настаивал на том, что внесение данных информационных ресурсов в перечень «вражеских» ударило по репутации издания и по репутации самого Маслова. Бабин же всячески доказывал тот факт, что не относил издания к «вражеским», а якобы лишь указывал на их «инфопомоечность».