Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:08

Published Сегодня, 14:08

Modified Сегодня, 14:10

Updated Сегодня, 14:10

Заседание по делу Маслова-Бабина от 1 марта

Кассационный суд отклонил апелляцию главреда Маслова на решение по делу Бабина

1 ноября 2023, 14:08
Фото: Bel.ru
Заседание по делу Маслова-Бабина от 1 марта
В своей жалобе главный редактор белгородского сетевого издания «Фонарь» Андрей Маслов просил кассационный суд пересмотреть решение Свердловского райсуда и вынести решение новое, удовлетворяющее истца. Суд на сторону журналиста не встал.

Как передаёт сам Андрей Маслов в своём личном Telegram-канале, суд не встал на его сторону и отклонил кассационную жалобу.

Была надежда, что сегодня кассация всё-таки посмотрит материалы дела и примет решение, основанное на них, но нет: всё осталось без изменений, иск не поддержали.
Андрей Маслов

Главный редактор отметил, что судья «по неизвестной причине» перенёс заседание на более раннее время, из-за чего журналист вместе со своим адвокатом не успели подключиться вовремя.

Поделился Маслов и копией жалобы. В ней редактор «Фонаря» утверждает, что суд первой инстанции и суд апелляционной инстанции допустили «существенные нарушения норм материального права», а выводы, изложенные в решении, «не соответствуют фактическим обстоятельствам и не основаны на доказательствах».

С указанными выводами судов нельзя согласиться, поскольку заголовок поста [Бабина] «Нацистские информационные ресурсы в белгородских соцсетях» и последующее перечисление информационных ресурсов в том числе: «Белгород | Фонарь» и «Маслов» как раз и подтверждает тот факт, что в своей публикации ответчик Бабин отнёс указанные телеграм-каналы к нацистским информационным ресурсам.
кассационная жалоба Андрея Маслова

Напомним, что изначально Маслов пошёл в суд из-за того, что блогер Владимир Бабин опубликовал у себя на странице в соцсетях список сотрудничающих с Киевом «вражеских инфопомоек», куда якобы отнёс Telegram-канал издания «Фонарь» и личный канал самого журналиста. Истец настаивал на том, что внесение данных информационных ресурсов в перечень «вражеских» ударило по репутации издания и по репутации самого Маслова. Бабин же всячески доказывал тот факт, что не относил издания к «вражеским», а якобы лишь указывал на их «инфопомоечность».

В качестве компенсации Маслов потребовал от Бабина 150 тыс. рублей, с соответчика Вадима Радченко — 50 тыс. рублей. Свердловский районный суд требования Маслова отклонил: оспорить их он попытался затем в областном суде, но безуспешно.

Решение за минуту: как рассмотрели апелляцию Маслова по иску к Бабину и Радченко
Узнать подробнее
Читайте также:
Чей Херсон и есть ли «Фонарь»: как прошло второе заседание по делу Маслова — БабинаДело Маслова — Бабина: подельники в СБУ, ЦИПсО и буратино со свастикойНе усматривает оскорблений: почему суд Белгорода отклонил иск Маслова к Бабину
#Белгородская область#Новости Белгорода#Жалоба#Журналист#Белгород#Фонарь#Владимир Бабин#Андрей Маслов#Артем Черненко#Судебное решение#Кассационный суд#Свердловский райсуд
Подпишитесь
«Оземпик»: поможет ли препарат похудеть и какие могут быть последствия для здоровья?
Сегодня, 07:38
Комиссия покажет: директор «Красиво» отвергает обвинения в качестве работы санатория
Сегодня, 07:51
Угрозы нет: Shaman всё-таки выступит перед белгородцами
Сегодня, 14:16
23 тысячи за «бабушкин» ремонт: сколько стоит арендовать жильё в Белгороде?
Сегодня, 11:10
«Это их второй дом». Почему белгородские переселенцы не хотят покидать ПВР
Сегодня, 11:37