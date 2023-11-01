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Posted Сегодня, 13:56

Published Сегодня, 13:56

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

Белгородцам рассказали о новых законах ноября

Как изменится жизнь белгородцев в ноябре?

1 ноября 2023, 13:56
Фото: 1MI

Белгородцам рассказали о новых законах ноября

С 1 ноября в России вступают в силу законопроекты о реестре малых технологических компаний, внесудебном банкротстве и другие. Об изменениях, которые вступят в силу в сентябре, рассказали в пресс-службе Белгородской областной думы.

Административная ответственность за навязывание услуг

Отныне белгородцам не будут так рьяно навязывать дополнительные товары, работы или услуги: за это ввели административную ответственность. В случае нарушения закона белгородцев ждут штрафы: для должностных лиц до 4 тыс. рублей, для юридических лиц — до 40 тыс. рублей.

Реестр малых технологических компаний

Все технологические компании будут коммерческими организациями. Они должны будут заниматься разработкой или производством продукции, либо оказанием услуг с применением инновационных технологий.

Компании внесут в соответствующий реестр, который поможет организациям получить меры поддержки.

Признать себя банкротом вне суда будет проще

Теперь обратиться с заявлением о признании банкротом во внесудебном порядке можно с долгом от 25 тыс. до 1 млн рублей. При этом, жители, чей единственный доход — это социальные выплаты, смогут инициировать внесудебную процедуру спустя год после начала принудительного взыскания с них долга.

Безопасный газ

Благодаря новому принятому законопроекту, за газ в многоквартирном доме будет отвечать только одна газораспределительная компания. Она будет следить за техническим обслуживанием внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Как изменится жизнь белгородцев в сентябре?
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