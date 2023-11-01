Как изменится жизнь белгородцев в ноябре?

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Отныне белгородцам не будут так рьяно навязывать дополнительные товары, работы или услуги: за это ввели административную ответственность. В случае нарушения закона белгородцев ждут штрафы: для должностных лиц до 4 тыс. рублей, для юридических лиц — до 40 тыс. рублей.
Все технологические компании будут коммерческими организациями. Они должны будут заниматься разработкой или производством продукции, либо оказанием услуг с применением инновационных технологий.
Компании внесут в соответствующий реестр, который поможет организациям получить меры поддержки.
Теперь обратиться с заявлением о признании банкротом во внесудебном порядке можно с долгом от 25 тыс. до 1 млн рублей. При этом, жители, чей единственный доход — это социальные выплаты, смогут инициировать внесудебную процедуру спустя год после начала принудительного взыскания с них долга.
Благодаря новому принятому законопроекту, за газ в многоквартирном доме будет отвечать только одна газораспределительная компания. Она будет следить за техническим обслуживанием внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.