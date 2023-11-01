Как изменится жизнь белгородцев в ноябре?

Теперь обратиться с заявлением о признании банкротом во внесудебном порядке можно с долгом от 25 тыс. до 1 млн рублей. При этом, жители, чей единственный доход — это социальные выплаты, смогут инициировать внесудебную процедуру спустя год после начала принудительного взыскания с них долга.