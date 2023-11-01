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Инженеров-механиков Стойленского ГОКа поздравили с профессиональным праздником

Инженеров-механиков Стойленского ГОКа поздравили с профессиональным праздником

1 ноября 2023, 13:07
Руководители Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) на торжественном собрании в честь Дня инженера-механика отметили наградами представителей ремонтных подразделений комбината. Более 30 стойленцев получили ведомственные, областные, муниципальные, корпоративные и профсоюзные награды.

За добросовестный профессиональный труд звания «Почетный горняк» удостоены электрослесарь цеха по техническому обслуживанию и ремонту обогатительного оборудования Александр Романюк и слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования управления ремонтов Сергей Мамонов.

«Более 1,4 тысячи стойленцев трудятся по разным ремонтным профессиям. Они выполняют огромный объем работ: ремонтируют узлы горной техники, электрические машины для автоцеха, рудоуправления, обогатительной фабрики, цеха хвостового хозяйства, дробильного передела, обслуживают оборудование фабрики окомкования и т. д. Благодаря их ответственному подходу к делу во многом обеспечивается стабильная работа комбината. Благодарю всех наших инженеров-механиков за достойный труд и высокий профессионализм!» — прокомментировал директор ремонтного комплекса СГОКа Андрей Зудов.

Торжественную церемонию награждения сотрудников завершил музыкальный подарок — праздничный концерт с участием известных вокальных коллективов Старого Оскола.

На прошлой неделе на СГОКе чествовали лучших работников транспорта. Почетными наградами отметили водителей большегрузных машин и спецтехники, слесарей по ремонту автомобилей, машинистов бульдозера, экскаватора, тепловоза, тягового агрегата и других представителей профессий.

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#Общество#Старый Оскол#Стойленский ГОК#Награды#Слесарь#Оборудование#Праздничный концерт#Торжественная церемония#Артем Черненко
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