Инженеров-механиков Стойленского ГОКа поздравили с профессиональным праздником

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
За добросовестный профессиональный труд звания «Почетный горняк» удостоены электрослесарь цеха по техническому обслуживанию и ремонту обогатительного оборудования Александр Романюк и слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования управления ремонтов Сергей Мамонов.
«Более 1,4 тысячи стойленцев трудятся по разным ремонтным профессиям. Они выполняют огромный объем работ: ремонтируют узлы горной техники, электрические машины для автоцеха, рудоуправления, обогатительной фабрики, цеха хвостового хозяйства, дробильного передела, обслуживают оборудование фабрики окомкования и т. д. Благодаря их ответственному подходу к делу во многом обеспечивается стабильная работа комбината. Благодарю всех наших инженеров-механиков за достойный труд и высокий профессионализм!» — прокомментировал директор ремонтного комплекса СГОКа Андрей Зудов.
Торжественную церемонию награждения сотрудников завершил музыкальный подарок — праздничный концерт с участием известных вокальных коллективов Старого Оскола.
На прошлой неделе на СГОКе чествовали лучших работников транспорта. Почетными наградами отметили водителей большегрузных машин и спецтехники, слесарей по ремонту автомобилей, машинистов бульдозера, экскаватора, тепловоза, тягового агрегата и других представителей профессий.