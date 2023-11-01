Инженеров-механиков Стойленского ГОКа поздравили с профессиональным праздником

За добросовестный профессиональный труд звания «Почетный горняк» удостоены электрослесарь цеха по техническому обслуживанию и ремонту обогатительного оборудования Александр Романюк и слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования управления ремонтов Сергей Мамонов.