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Белгородская область получила федеральную поддержку для покупки медоборудования

Гладков: в семи белгородских больницах появится новое медоборудование для диабетиков

1 ноября 2023, 10:42
Фото: 1MI

Белгородская область получила федеральную поддержку для покупки медоборудования

Белгородской области выделили 12,5 млн рублей на покупку оборудования, которое выявляет и контролирует состояние здоровья пациентов, болеющих сахарным диабетом. Пока подобный аппарат есть только в областной больнице, рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

В семи больницах Белгородской области появится новое медицинское оборудование, которое выявляет и контролирует состояние здоровья пациентов, болеющих сахарным диабетом. На текущий момент подобный аппарат имеется только в областной больнице.

Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, правительство страны и Минздрав РФ выделили региону 12,5 млн рублей на покупку необходимого медоборудования. Теперь оно будет не только в Белгороде, но и в районах. Аппараты закупят для ЦРБ в Белгородском районе, Алексеевском, Яковлевском, Шебекинском, Валуйском, Старооскольском, Губкинском городских округах.

Также глава региона напомнил, что ранее власти вместе с жителями приняли решение по приобретению датчиков удаленного контроля за уровнем сахара в крови для детей. Область закупает 14 тыс. таких датчиков. Диабет диагностирован у 650 детей.

Кроме того, в регионе в бюджет заложили средства для приобретения 17 тыс. датчиков в следующем году. Это необходимо для того, чтобы ни у кого не возникло опасений по поводу их нехватки.

По словам Гладкова, благодаря этой системе изменилось качество их жизни. Многим детям это позволило заняться спортом.

Я рад, что нам удается реализовывать новые проекты, которые помогают тем людям, которые находятся в достаточно сложной жизненной ситуации.
Вячеслав Гладков
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