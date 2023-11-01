Гладков: в семи белгородских больницах появится новое медоборудование для диабетиков

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
В семи больницах Белгородской области появится новое медицинское оборудование, которое выявляет и контролирует состояние здоровья пациентов, болеющих сахарным диабетом. На текущий момент подобный аппарат имеется только в областной больнице.
Как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, правительство страны и Минздрав РФ выделили региону 12,5 млн рублей на покупку необходимого медоборудования. Теперь оно будет не только в Белгороде, но и в районах. Аппараты закупят для ЦРБ в Белгородском районе, Алексеевском, Яковлевском, Шебекинском, Валуйском, Старооскольском, Губкинском городских округах.
Также глава региона напомнил, что ранее власти вместе с жителями приняли решение по приобретению датчиков удаленного контроля за уровнем сахара в крови для детей. Область закупает 14 тыс. таких датчиков. Диабет диагностирован у 650 детей.
Кроме того, в регионе в бюджет заложили средства для приобретения 17 тыс. датчиков в следующем году. Это необходимо для того, чтобы ни у кого не возникло опасений по поводу их нехватки.
По словам Гладкова, благодаря этой системе изменилось качество их жизни. Многим детям это позволило заняться спортом.
Я рад, что нам удается реализовывать новые проекты, которые помогают тем людям, которые находятся в достаточно сложной жизненной ситуации.
Вячеслав Гладков