Гладков рассказал о сборе урожая сахарной свёклы в Белгородской области

Также одним из значимых вопросов в отрасли стало импортозамещение семян. В Волоконовском районе вырастили отечественные гибриды сахарной свёклы. Они показали результат на том же уровне, что и лучшие среди зарубежных. В частности, в «Русагро» отечественные гибриды культуры сеют уже четвёртый год.