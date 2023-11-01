Гладков рассказал о сборе урожая сахарной свёклы в Белгородской области

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:10
Updated Сегодня, 04:10
Губернатор Вячеслав Гладков проверил ход уборки и переработки сахарной свёклы на базе производственных площадок компании «Русагро». Глава региона посетил свекольные поля и сахарный завод в Новооскольском горокруге и Волоконовском районе.
В Новооскольском округе в уборке используют автоматизированный процесс для повышения производительности и устранения ошибок, которые может допустить человек. Аграрии используют алгоритм расчёта цикла севооборота и планирования последовательности технических сельскохозяйственных операций.
Как отметил глава региона, сбор урожая пока продолжается. Он надеется, что погода и динамика помогут достичь сельхозпроизводителям хороших результатов.
Уже видно, что ситуация не будет такой, как в прошлом году, когда большое количество урожая у нас осталось в полях. Я очень рад, что наши предприятия оперативно делают выводы.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также одним из значимых вопросов в отрасли стало импортозамещение семян. В Волоконовском районе вырастили отечественные гибриды сахарной свёклы. Они показали результат на том же уровне, что и лучшие среди зарубежных. В частности, в «Русагро» отечественные гибриды культуры сеют уже четвёртый год.
Производителям сильно помогла государственная поддержка, благодаря которой они начали внедрять высокоэффективные технологии. Однако сейчас наши предприятия почувствовали вкус изменений и уже сами стоят во главе этого процесса.
Вячеслав Гладков
Кроме того, Гладков побывал на сахарном заводе «Ника». Глава региона отметил, что в планах увеличить объёмы выпускаемой продукции через модернизацию оборудования и технологических схем. Само предприятие постоянно работает над улучшением условий труда сотрудников.
Реализация ряда проектов на заводе позволила увеличить выпуск готовой продукции на заводе до 900 тонн в сутки.