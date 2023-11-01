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Вячеслав Гладков

Гладков рассказал о сборе урожая сахарной свёклы в Белгородской области

1 ноября 2023, 04:10
Фото: правительство Белгородской области
Вячеслав Гладков
Глава региона проинспектировал ход уборки и переработки сахарной свёклы на базе производственных площадок одной из крупных компаний на территории области. Сбор урожая пока продолжается. Подробности сообщили в региональном правительстве.

Губернатор Вячеслав Гладков проверил ход уборки и переработки сахарной свёклы на базе производственных площадок компании «Русагро». Глава региона посетил свекольные поля и сахарный завод в Новооскольском горокруге и Волоконовском районе.

В Новооскольском округе в уборке используют автоматизированный процесс для повышения производительности и устранения ошибок, которые может допустить человек. Аграрии используют алгоритм расчёта цикла севооборота и планирования последовательности технических сельскохозяйственных операций.

Как отметил глава региона, сбор урожая пока продолжается. Он надеется, что погода и динамика помогут достичь сельхозпроизводителям хороших результатов.

Уже видно, что ситуация не будет такой, как в прошлом году, когда большое количество урожая у нас осталось в полях. Я очень рад, что наши предприятия оперативно делают выводы.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Также одним из значимых вопросов в отрасли стало импортозамещение семян. В Волоконовском районе вырастили отечественные гибриды сахарной свёклы. Они показали результат на том же уровне, что и лучшие среди зарубежных. В частности, в «Русагро» отечественные гибриды культуры сеют уже четвёртый год.

Производителям сильно помогла государственная поддержка, благодаря которой они начали внедрять высокоэффективные технологии. Однако сейчас наши предприятия почувствовали вкус изменений и уже сами стоят во главе этого процесса.
Вячеслав Гладков

Кроме того, Гладков побывал на сахарном заводе «Ника». Глава региона отметил, что в планах увеличить объёмы выпускаемой продукции через модернизацию оборудования и технологических схем. Само предприятие постоянно работает над улучшением условий труда сотрудников.

Реализация ряда проектов на заводе позволила увеличить выпуск готовой продукции на заводе до 900 тонн в сутки.

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