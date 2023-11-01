Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:42

Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 10:44

Updated Сегодня, 10:44

Гладков: команда из Донецка поучаствует в осеннем этапе белгородской «Зарницы 2.0»

Гладков: команда из Донецка поучаствует в осеннем этапе белгородской «Зарницы 2.0»

1 ноября 2023, 10:42
Фото: 1MI
Подробности мероприятия сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Всего в этапе будут участвовать 14 команд, из которых 13 — белгородские и ещё одна прибыла из Донецка.

В Белгородской области стартовал осенний этап «Зарница 2.0». Финал проходит в одном из муниципальных образований региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Всего в этапе примут участие 14 команд, из них 13 сборных из Белгородской области, а оставшаяся приехала из Донецка. Это реализуется в рамках проекта «Воин» — её участники в течение трёх дней будут проходить сложные испытания в формате полевых игр и выездных соревнований.

Обязательно расскажу вам, чтобы поделиться успехами наших замечательных детей, которые занимаются военно-патриотической работой, которая у нас на сегодняшний день достаточно активно развивается как через новые проекты, так и те, которые уже нашли большой отклик у наших детей — «Армата», «Юнармия» и проект «Воин».
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Гладков рассказал о старте четвёртого этапа бизнес-конкурса «Новые возможности»
Узнать подробнее
Читайте также:
Индексацию пенсий в 2025 и 2026 годах в РФ могут провести в два этапаНа каком этапе находится рекультивация старой свалки в БелгородеНа третий этап по реконструкции набережной до Пикник-парка потратят 94 млн рублей
#Белгородская область#Зарница#Белгород#Вячеслав Гладков#Этап#Александра Склярова#Хорошие новости
Подпишитесь
«Оземпик»: поможет ли препарат похудеть и какие могут быть последствия для здоровья?
Сегодня, 07:38
Комиссия покажет: директор «Красиво» отвергает обвинения в качестве работы санатория
Сегодня, 07:51
Концерт Шамана в Казани отменили: выступления в ноябре под угрозой?
Сегодня, 09:53
23 тысячи за «бабушкин» ремонт: сколько стоит арендовать жильё в Белгороде?
Сегодня, 11:10
Пострадавшая при вчерашнем обстреле Шебекино женщина уже дома
Сегодня, 09:05
«Это их второй дом». Почему белгородские переселенцы не хотят покидать ПВР
Сегодня, 11:37