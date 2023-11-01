Гладков: команда из Донецка поучаствует в осеннем этапе белгородской «Зарницы 2.0»

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
В Белгородской области стартовал осенний этап «Зарница 2.0». Финал проходит в одном из муниципальных образований региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Всего в этапе примут участие 14 команд, из них 13 сборных из Белгородской области, а оставшаяся приехала из Донецка. Это реализуется в рамках проекта «Воин» — её участники в течение трёх дней будут проходить сложные испытания в формате полевых игр и выездных соревнований.
Обязательно расскажу вам, чтобы поделиться успехами наших замечательных детей, которые занимаются военно-патриотической работой, которая у нас на сегодняшний день достаточно активно развивается как через новые проекты, так и те, которые уже нашли большой отклик у наших детей — «Армата», «Юнармия» и проект «Воин».
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области