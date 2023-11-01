Гладков: команда из Донецка поучаствует в осеннем этапе белгородской «Зарницы 2.0»

Всего в этапе примут участие 14 команд, из них 13 сборных из Белгородской области, а оставшаяся приехала из Донецка. Это реализуется в рамках проекта «Воин» — её участники в течение трёх дней будут проходить сложные испытания в формате полевых игр и выездных соревнований.