Гендиректор УК «Уральская Сталь» Денис Сафин рассказал о свойствах новой марки стали

Высокопрочной сталью в большинстве случаев считается сплав железа и углерода, который допустимо подвергать нагрузкам от 1000 Мпа и более. Для придания стали таких свойств производители включают в состав дополнительные легирующие элементы и применяют термическую обработку — закалку с отпуском. Выпускаются несколько видов высокопрочных сталей, которые, как правило, содержат внушительную долю легирующих элементов, из-за чего они отличаются малой пластичностью, высокой подверженностью трещинам и излишней дороговизной.