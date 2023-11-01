Гендиректор УК «Уральская Сталь» Денис Сафин рассказал о свойствах новой марки стали

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
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Updated Сегодня, 07:51
Глава УК «Уральская Сталь» напомнил, что предприятие длительное время специализируется на выпуске продукции, ориентированной на отечественный рынок металлургии. Речь идет о таких востребованных марках стали, как трубная, мостовая, судостроительная, конструкционная. Однако, помимо этого, сейчас на производстве налажен выпуск перспективных и инновационных видов продукции, не выпускавшихся ранее, — плакированный (биметаллический) лист, криогенные, атмосферостойкие стали, пишет kommersant.ru.
Первая партия данной продукции марки WeldUS, произведенная на комбинате, уже отправлена заказчикам. Такая сталь предназначена для специализированного машиностроения, в том числе и для изготовления деталей крупногабаритной строительной техники. В скором времени должно начаться производство более прочного сплава под названием HardUS.
Высокопрочной сталью в большинстве случаев считается сплав железа и углерода, который допустимо подвергать нагрузкам от 1000 Мпа и более. Для придания стали таких свойств производители включают в состав дополнительные легирующие элементы и применяют термическую обработку — закалку с отпуском. Выпускаются несколько видов высокопрочных сталей, которые, как правило, содержат внушительную долю легирующих элементов, из-за чего они отличаются малой пластичностью, высокой подверженностью трещинам и излишней дороговизной.
Преимущество стали WeldUS — оптимально подобранное сочетание химического состава и режимов закалки. Так, на участке термической обработки листового проката располагаются современные роликовые нагревательные печи, ролико-закалочная машина, закалочный пресс, листоправильные машины, стеллаж-холодильник, а также зона для осмотра и зачистки металла. Современное оснащение производственных цехов позволяет выпускать в месяц примерно 30 тысяч тонн высокопрочной стали премиального качества.
Среди положительных характеристик стали WeldUS можно отметить внушительную прочность, ударную вязкость при пониженном температурном режиме, защиту от растрескивания на сгибах и достаточную свариваемость.
«Уральская Сталь» также работает над созданием криогенных и водородостойких сталей для трубопроводов, транспортирующих сжиженный природный газ и водородсодержащие газы, а также атмосферостойких и высокопрочных сталей для металлоконструкций. В планах — ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей, направленных на расширение продуктовой линейки», — раскрыл детали новых производственных изысканий компании ее руководитель Денис Сафин.