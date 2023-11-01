«Это их второй дом». Почему белгородские переселенцы не хотят покидать ПВР

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Как позавчера 30 октября рассказал губернатор Вячеслав Гладков, не все переселенцы спешат въезжать в свои новые дома, ключи от которых им предоставило государство.
Иногда получается, что жители, получившие жилые помещения, говорят: «А мы хотим остаться в ПВР, здесь кормят три раза, убирают за нами, нам здесь хорошо». Но, при всём уважении, обязательства государства выполнены. Нужно, особенно людям старшего возраста, это объяснять,
— Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона настоял на том, чтобы вопрос с «отказниками» решили в течение месяца.
Журналист Бел.Ру связался с сотрудником отеля «Амакс», где располагается один из крупнейших пунктов временного размещения. Оказалось, что ситуация, описанная Гладковым, произошла именно там.
Информацию передал «Амакс». Но формулировка, наверное, немного неверная: не «не хотят», а в силу разных обстоятельств остерегаются. Может, боятся.
Как рассказывает сотрудник отеля, пожелавший остаться анонимным, людей можно понять, ведь они оказались в сложной жизненной ситуации, а отель стал для них вторым домом.
Это бабушки в возрасте, это дети, которые привыкли друг к другу. Это созданные здесь семьи: у нас ещё пятеро беременных, только позавчера ещё один ребёнок родился. У всех свои обстоятельства, все люди. От этого мы никуда не уйдём.
Так, некоторые переселенцы из Журавлёвки пока боятся обустраивать жильё. У кого-то «диван свой», кто-то стелет напольное покрытие, кому-то доставляет хлопот маленький ребёнок, кому-то — домашние животные.
У всех свои обстоятельства. На самом деле, люди даже мечтают сменить «Амакс» на новое жильё. Но пока страшно. Есть опасения. Это жители приграничной территории. Это Белгород, это СВО. Да, может, они здесь и привыкли. Может, они не хотят уезжать. Но не хотят они по эмоциональным причинам. Им здесь комфортно, ведь мы, я думаю, создали нужные условия для проживания.
Сотрудник отеля рассказал, что многие уехавшие бабушки даже возвращаются погостить в отель и поиграть с подругами в карты. А некоторые мамы на целый день отпускают своих детей обратно в «Амакс» — к друзьям.
Но такого, чтобы люди говорили: «Нет, я не поеду в новый дом, потому что меня кормят!», — такого нет. Здесь все взрослые люди, здравые. Они осознают, что никто не позволит такого сделать. К нам регулярно поступает информация, что люди получают право на собственности, приходят выписки из ЕГРН.
Те, кто не могут пока выехать, пишут заявления с объяснениями. Одна из частых причин — новый дом ещё не подключен к системе коммуникаций.
Сейчас отопительный сезон же. И если раньше люди могли выехать и при фонарике сидеть томно жарить шашлыки, то сейчас уже прохладно. Людям просто необходимо знать, что они переедут в тёплый дом, где есть свет, который можно включить ребёнку, что есть лампочка, под которой он будет делать уроки.
Сотрудник отеля отметил, что в качестве причины невозможности переезда прямо сейчас указывают также перевоз вещей или мебели. В целом же надолго никто не задерживается: всё в рамках того периода времени, нужного для приведения полученного помещения в порядок.
Очень трудно работать с таким большим количеством людей, с такой огромной живой массой. И у каждого своё мнение, своя жизненная позиция. Кто-то, может, и попытается похитрить, но у нас такое не проходит.
Ранее Бел.Ру уже писало о гостинице «Амакс»: тогда, весной, это был один из крупнейших, если не самый крупный ПВР в России. По словам сотрудников отеля, в нём на тот момент проживало порядка двух тысяч переселенцев из Журавлёвки и других приграничных населённых пунктов. Со временем гостиница превратилась в настоящий город внутри города: там кипит жизнь, рождаются дети, проводятся праздники. Подробнее о жизни целого посёлка в стенах одного здания — в отдельном материале Бел.Ру.