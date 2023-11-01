«Это их второй дом». Почему белгородские переселенцы не хотят покидать ПВР

Ранее Бел.Ру уже писало о гостинице «Амакс»: тогда, весной, это был один из крупнейших, если не самый крупный ПВР в России. По словам сотрудников отеля, в нём на тот момент проживало порядка двух тысяч переселенцев из Журавлёвки и других приграничных населённых пунктов. Со временем гостиница превратилась в настоящий город внутри города: там кипит жизнь, рождаются дети, проводятся праздники. Подробнее о жизни целого посёлка в стенах одного здания — в отдельном материале Бел.Ру.