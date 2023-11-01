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Posted Сегодня, 13:19

Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

Статуя на кладбище

Ещё на одном кладбище Белгорода могут появиться колумбарии

1 ноября 2023, 13:19
Фото: 1MI
Статуя на кладбище

В колумбариях Белгорода хранятся 139 урн с прахом

Недавно стало известно, что администрация города планирует установить четыре колумбария на кладбище по ул. Попова. Бел.Ру выяснили, планируют ли ещё устанавливать такие комплексы в областной столице.

На сегодня в Мемориальном парке Белгорода — бывшем городском кладбище на ул. Попова — уже установлено четыре колумбария башенного типа на 128 ниш. Их поставили в 2017 году, и сейчас там захоронено 139 урн с прахом умерших или погибших.

В ближайшее время мэрия выберет подрядчика, который установит ещё четыре восьмигранных башенных колумбария по 32 места в этом же парке. В перспективе администрация рассматривает строительство колумбария на Юго-Западном кладбище.

Напомним, колумбарии — это сооружения для публичного хранения урн с прахом кремированных умерших. За четыре новых таких комплекса администрация Белгорода готова заплатить более 2,6 млн рублей.

На кладбище в Белгороде будут хранить больше прахов кремированных горожан
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