Ещё на одном кладбище Белгорода могут появиться колумбарии

На сегодня в Мемориальном парке Белгорода — бывшем городском кладбище на ул. Попова — уже установлено четыре колумбария башенного типа на 128 ниш. Их поставили в 2017 году, и сейчас там захоронено 139 урн с прахом умерших или погибших.