Ещё на одном кладбище Белгорода могут появиться колумбарии

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
На сегодня в Мемориальном парке Белгорода — бывшем городском кладбище на ул. Попова — уже установлено четыре колумбария башенного типа на 128 ниш. Их поставили в 2017 году, и сейчас там захоронено 139 урн с прахом умерших или погибших.
В ближайшее время мэрия выберет подрядчика, который установит ещё четыре восьмигранных башенных колумбария по 32 места в этом же парке. В перспективе администрация рассматривает строительство колумбария на Юго-Западном кладбище.
Напомним, колумбарии — это сооружения для публичного хранения урн с прахом кремированных умерших. За четыре новых таких комплекса администрация Белгорода готова заплатить более 2,6 млн рублей.