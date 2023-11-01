Дорога-дублер, изменившая жизнь города

Строительство объекта проходит по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Для открытого на сегодняшний день участка дороги в 6,2 км было выкуплено более 300 земельных участков. В основном это были дачи казанцев. Как правило такие процессы проходят проблематично. Люди с неохотой расстаются с дачами, в которые было вложено много труда. Нередко споры и разногласия затягивают начало строительства объектов. Здесь же такого не произошло. Интересно, что многие из дачников тут же приобрели себе новые участки поблизости и рассматривают это как инвестицию, ведь новая дорога заметно повлияет на цены. В нашем транспортном эксперименте «Дорожная карта» мы намерены сравнить новый и старый маршруты и выяснить, не прогадали ли дачники с покупкой.