Детсад на берегу Белого моря: юные эколята, мультипликаторы и корреспонденты

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Северный ветер, принесший тепло и уют
Откуда такое необычное название? Дело в том, что «сиверко» — это холодный свежий северный ветер, который так часто встречается в Архангельской области, расположенной на берегу Белого моря.
Детский сад включает в себя три корпуса, последний из которых построен в 2021 году. На его территории созданы места почти для 800 детей, с которыми работают около 80 воспитателей и педагогов. Все корпуса разные — в первом оборудована площадка юных эколят, во втором организован мини-музей Арктики «Белый медвежонок», а у третьего создана территория дорожной грамотности. В саду действуют три группы для детей с тяжёлыми нарушениями речи, с которыми работают специальные педагоги для лучшей адаптации.
Самый большой сад в городе создали во время масштабного жилищного строительства в округе Майская горка. Это надолго решило проблему очередей для жителей этой части Архангельска.
А что думают дети?
Каким видят будущее своего северного города воспитанники «Сиверко»?
«Чтобы все машины летали и дома были не меньше 26 этажей», — рассуждает юный урбанист Никита.
«Нравится, когда в садике всегда на занятиях рассказывают что-то новое», — делится впечатлениями Эвелина.
«Нужно построить больше детских садов, чтобы дети не мешали родителям работать», — считает прагматичный Егор.
«Чтобы мороженое давали бесплатно!», — сразу нашла решение всем проблемам Тася.
Цифровые возможности для детей
Детский сад «Сиверко» традиционно принимает участие в разных проектах городского и федерального уровней. Например, в рамках городского проекта «Медиаграмотный Я. Вызов сделан. В эфире дети России» организована медиастудия «Окна в будущее». Это несколько направлений работы:
Помимо этого, учреждение реализует местный проект «Изучаем Арктику — воспитываем патриотов», а также сотрудничает с различными объединениями для знакомства детей с профессиями.
Кроме того, детский сад 4 года подряд — победитель городского конкурса «Детский сад года». На сегодняшний день — первый в рейтинге детских садов г. Архангельска.
Региональная инициатива
«Сиверко» — это лишь один из множества детских садов, построенных в рамках федеральных программ по поддержанию демографии и улучшению образования. В соответствии с национальным проектом «Демография» по всей стране открыли более 1600 детских садов вместимостью более 235 тысяч мест для дошкольников.
С 2019 года в Архангельске построили 8 детских садов и планируют построить ещё больше. Благодаря этому и пилотной программе по созданию дополнительных групп, в городе практически побороли проблему очередей.
Администрация города и региона активно создаёт новые образовательные программы для детей, родителей и педагогов, а также организует фестивали и события.