Белгородка-ветеран отметила свой 100-летний юбилей

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
Белгородку, ветерана труда, поздравили со столетним юбилеем. День рождения пенсионерка отмечала накануне.
Людмила Лазарева родилась в Белебее Башкирской Автономной Республики. В 1933 году женщина вместе с семьёй переехала в Белгород.
Во время оккупации Людмила Гавриловна работала в госпитале и помогала раненым солдатам. В сентябре 1943 года, после освобождения города, женщина продолжила работать на ж/д станции.
В 1947 году пенсионерка поступила Белгородское педагогическое училище. После получения образования пошла работать в детский дом, а затем стала заведующей детсада №17, где работала до 1975 года. Людмила Лазарева награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
По словам белгородки, один из главных секретов ее долголетия — реже обращаться к врачам, а болячки лечить улыбкой и работой. Ещё у женщины большая семья — она бабушка четырёх внуков и трёх правнуков.