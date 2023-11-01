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Published Сегодня, 13:57

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Updated Сегодня, 13:59

поздравление Людмилы Лазаревой в Белгороде

Белгородка-ветеран отметила свой 100-летний юбилей

1 ноября 2023, 13:57
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
поздравление Людмилы Лазаревой в Белгороде
Накануне день рождения отметила Людмила Гавриловна Лазарева. В Белгороде она живёт с 1933 года, рассказал губернатор Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети.

Белгородку, ветерана труда, поздравили со столетним юбилеем. День рождения пенсионерка отмечала накануне.

Людмила Лазарева родилась в Белебее Башкирской Автономной Республики. В 1933 году женщина вместе с семьёй переехала в Белгород.

Во время оккупации Людмила Гавриловна работала в госпитале и помогала раненым солдатам. В сентябре 1943 года, после освобождения города, женщина продолжила работать на ж/д станции.

В 1947 году пенсионерка поступила Белгородское педагогическое училище. После получения образования пошла работать в детский дом, а затем стала заведующей детсада №17, где работала до 1975 года. Людмила Лазарева награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

По словам белгородки, один из главных секретов ее долголетия — реже обращаться к врачам, а болячки лечить улыбкой и работой. Ещё у женщины большая семья — она бабушка четырёх внуков и трёх правнуков.

поздравление Людмилы Лазаревой в Белгороде поздравление Людмилы Лазаревой в Белгороде
поздравление Людмилы Лазаревой в Белгороде поздравление Людмилы Лазаревой в Белгороде
поздравление Людмилы Лазаревой в Белгороде
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
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