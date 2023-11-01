Автобусы ЕТК «поцеловались» на Щорса в Белгороде: движение затруднено

Два принадлежащих ЕТК автобуса большой вместительности задели друг друга на пересечении улиц Щорса и Костюкова. Произошло это на повороте: судя по всему, один из водителей не рассчитал расстояние и «поцеловал» коллегу. Вмятина небольшая, поэтому жертв и пострадавших быть не должно.