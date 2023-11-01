Автобусы ЕТК «поцеловались» на Щорса в Белгороде: движение затруднено

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Два принадлежащих ЕТК автобуса большой вместительности задели друг друга на пересечении улиц Щорса и Костюкова. Произошло это на повороте: судя по всему, один из водителей не рассчитал расстояние и «поцеловал» коллегу. Вмятина небольшая, поэтому жертв и пострадавших быть не должно.
На момент публикации движение на данном участке было затруднено. Проехать к остановке снизу по Щорса также оказалось непростой. Если же двигаться сверху, то проблем быть не должно. Столкнувшиеся автобусы обозначили аварийным знаком. Мы обратились за подробностями в пресс-службу УМВД.