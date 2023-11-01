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Published Сегодня, 06:27

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Updated Сегодня, 06:29

Автобусы столкнулись на пересечении Костюкова-Щорса в Белгороде

Автобусы ЕТК «поцеловались» на Щорса в Белгороде: движение затруднено

1 ноября 2023, 06:27
Фото: Bel.ru

Автобусы столкнулись на пересечении Костюкова-Щорса в Белгороде

Утром 1 ноября два больших автобуса столкнулись на пересечении улиц Щорса и Костюкова в Белгороде. Судя по всему, авария была несерьёзной, но движение на том участке затруднено.
Сюжет
ДТП

Два принадлежащих ЕТК автобуса большой вместительности задели друг друга на пересечении улиц Щорса и Костюкова. Произошло это на повороте: судя по всему, один из водителей не рассчитал расстояние и «поцеловал» коллегу. Вмятина небольшая, поэтому жертв и пострадавших быть не должно.

Фото: Bel.ru

На момент публикации движение на данном участке было затруднено. Проехать к остановке снизу по Щорса также оказалось непростой. Если же двигаться сверху, то проблем быть не должно. Столкнувшиеся автобусы обозначили аварийным знаком. Мы обратились за подробностями в пресс-службу УМВД.

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#ДТП#Происшествия#Автобусы#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Артем Черненко
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