Активисты ЕР проведут патриотические акции ко Дню народного единства

«В преддверии Дня народного единства и в день празднования на территориях области партийцы проведут серию тематических мероприятий: праздничные концерты, автопробеги, акции по раздаче триколоровских лент, вручение паспортов юным жителям региона. В них примут активное участие секретари местных отделений, депутаты всех уровней, члены и сторонники партии, а также молодогвардейцы. Активисты посетят пункты временного размещения, куда передадут теплую одежду и продукты питания. А в рамках акции „Россия — единая семья“ мы уже отправили во Владимирскую область подарки для многодетных и нуждающихся семей мобилизованных, добровольцев, военнослужащих», — рассказал первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков.