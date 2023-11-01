Активисты ЕР проведут патриотические акции ко Дню народного единства

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Издание rostovgazeta.ru пишет, что в штабах общественной поддержки партии «Единая Россия», открытых в 28 регионах, стартовала акция под названием «Россия — единая семья». В рамках этой акции активисты собирают сувенирные наборы для многодетных и нуждающихся семей мобилизованных, добровольцев и военнослужащих из других регионов. Все подарки изготовлены местными производителями и отражают национальный колорит и региональные традиции.
На площадках штабов будут проводиться мастер-классы по приготовлению национальных блюд, кинопросмотры, этнопоказы, запланированы Фестиваль культуры народов России и фотовыставки, которые объединят достижения регионов и России в целом за последние годы.
В преддверии Дня народного единства волонтеры и сторонники «Единой России» в Подмосковье будут готовить традиционные блюда различных национальных кухонь. В Богородском они передадут их в военный госпиталь, где проходят реабилитацию бойцы — участники специальной военной операции. В Луховицах угощения для детей будут развозить в центры социальной помощи.
В Иванове пройдет спортивный фестиваль «Кубок мужества и доблести», посвященный памяти участников специальной военной операции. 300 юных спортсменов из 11 российских регионов примут участие в соревнованиях по карате. В ДНР, Кабардино-Балкарии, Башкортостане, Тамбовской и Липецкой областях тоже будут проводиться спортивные соревнования, фестивали по ГТО и массовые зарядки.
В Анапе состоится молодежный фестиваль «Дружба народов» с концертной программой, а также спортивный фестиваль ГТО «Одна страна — одна команда». Из Краснодарского края будет направлено почти 200 тонн гуманитарной помощи в зону специальной военной операции. Также активисты навестят бойцов СВО, находящихся в Новороссийском военном госпитале.
Активисты партии «Единая Россия» из Тульской области посетят Левобережный район Мариуполя — регион взял над ним шефство. Волонтеры и местные молодогвардейцы доставят в школу искусств № 3 Мариуполя мольберты и краски. Также волонтеры посетят детсад, реконструкцию которого проводили строители из Тулы, и передадут детям сладкие подарки и детские книги.
На сайте ER.RU сообщается, что в Нижегородской, Воронежской, Омской, Амурской и Оренбургской областях, а также в ДНР состоятся патриотические флешмобы. Автопробеги пройдут в Чечне, Калмыкии, Марий Эл, Костромской, Томской, Саратовской, Рязанской, Свердловской, Архангельской, Орловской и Волгоградской областях, на Чукотке и Камчатке.
«В преддверии Дня народного единства и в день празднования на территориях области партийцы проведут серию тематических мероприятий: праздничные концерты, автопробеги, акции по раздаче триколоровских лент, вручение паспортов юным жителям региона. В них примут активное участие секретари местных отделений, депутаты всех уровней, члены и сторонники партии, а также молодогвардейцы. Активисты посетят пункты временного размещения, куда передадут теплую одежду и продукты питания. А в рамках акции „Россия — единая семья“ мы уже отправили во Владимирскую область подарки для многодетных и нуждающихся семей мобилизованных, добровольцев, военнослужащих», — рассказал первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков.