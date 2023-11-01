23 тысячи за «бабушкин» ремонт: сколько стоит арендовать жильё в Белгороде?

Что касается двушек от 20 тысяч рублей в месяц — здесь начинается контраст. За тот же самый «бабушкин» ремонт и минимальный набор мебели просят 23 тысячи, при этом квартира находится рядом с парком Победы. А в стареньком двухэтажном доме на 50-летия Белгородской области можно снять двушку с хорошим ремонтом за 25 тысяч. В пятиэтажке в Новой жизни красивая квартира обойдётся в 26500, при этом хозяин обещает сделать скидку в 2 тысячи рублей для тех, кто собирается жить минимум год.