23 тысячи за «бабушкин» ремонт: сколько стоит арендовать жильё в Белгороде?

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Мы уже рассказывали, сколько в среднем стоит снять разные квартиры в Белгороде, Курске и Воронеже в третьем квартале 2023 года. Так, аренда однокомнатной квартиры в Белгороде в среднем стоит 14,1 тысячи в месяц, двухкомнатной — 18,4 тысячи, а трёшки — 23,9 тысячи. По данным «Мира квартир», в среднем аренда в крупных городах подорожала на 3%.
Но это всё статистика и усреднённые значения. Теперь мы решили рассмотреть конкретные варианты — какие квартиры за какую сумму в месяц предлагают арендодатели в Белгороде. Для анализа взяли самые популярные варианты — однушки, двушки и трёшки.
Разброс цен на аренду однокомнатных квартир — от 9,5 до 40 тысяч рублей. За 9500 рублей можно снять достаточно простенькую, со старым ремонтом, но при этом с мебелью однушку. Первый этаж пятиэтажки на Садовой — скромно, но жить можно.
Однушки дешевле 18 тысяч — в основном, либо без мебели, либо с «бабушкиным» ремонтом, либо находятся очень далеко от центра или главной дороги. А порой — всё и сразу.
От 18 до 25 тысяч рублей в месяц начинаются более-менее приемлемые варианты однокомнатных квартир, правда, не всегда близко к центру. Но здесь вам уже и ремонт, и мебель, и техника. Никто, конечно, не отменял полупустые варианты за 20 тысяч в месяц на окраине харгоры.
А вот если захотите жить поближе к центру Белгорода и покупать мебель в квартиру самостоятельно — придётся заплатить от 27 до 40 тысяч рублей за месяц в однушке или студии. Не стоит забывать, что хозяева таких квартир очень беспокоятся за состояние своей недвижимости, поэтому сумму сразу умножайте на два — при въезде придётся внести ещё и залог. Ну, а что вы хотели — в «Париже» жить дорого.
Ценник на месячную аренду двухкомнатных квартир открывает вариант за 11 тысяч в месяц. Это квартира в трёхэтажном доме в Новосадовом с классическим «советским ремонтом». Арендодатель залог не просит — заезжай и живи.
Такие же скромные двушки с минимальной мебелью, но уже ближе к центру города — 16-18 тысяч рублей в месяц. Только эту сумму уже увеличиваем в 1,5-2 раза за счёт залога. То есть чтобы заехать в такую квартиру нужно заплатить 36 тысяч, и только потом раз в месяц — обозначенную сумму.
Что касается двушек от 20 тысяч рублей в месяц — здесь начинается контраст. За тот же самый «бабушкин» ремонт и минимальный набор мебели просят 23 тысячи, при этом квартира находится рядом с парком Победы. А в стареньком двухэтажном доме на 50-летия Белгородской области можно снять двушку с хорошим ремонтом за 25 тысяч. В пятиэтажке в Новой жизни красивая квартира обойдётся в 26500, при этом хозяин обещает сделать скидку в 2 тысячи рублей для тех, кто собирается жить минимум год.
Тенденция в этом ценовом диапазоне такая: платите либо за расположение, либо за хороший ремонт. Ну, и куда же без залога.
А если хотите двушку недалеко от центра и при этом комфортную изнутри — придётся каждый месяц выкладывать от 30 тысяч рублей.
Трёхкомнатную квартиру найти без посредников и агентств по подбору жилья достаточно трудно — вариантов немного и, как правило, средний ценник — 35 тысяч рублей в месяц. Есть, конечно, особенные случаи — трёшка за 12 тысяч с залогом, плюс 7 тысяч — коммунальные услуги. Мебели мало, она старая, расположение — на Харгоре, но за такую цену вариант неплохой. Жаль, что единственный.
В целом, трёшки в Белгороде обустроены получше, чем некоторые однушки, поэтому цена скорее зависит от расположения. Подальше от центра - 25-35 тысяч, ближе к центру — от 45 тысяч рублей в месяц. Но вот чтобы заселиться в них, семье нужно будет заплатить 70-90 тысяч, ведь не забываем про залог.
А вот снять трёхкомнатную квартиру в ЖК «Париж» стоит три средних зарплаты в регионе — 100 тысяч рублей, плюс столько же залог.
Посмотрев объявления, можно сделать вывод, что средние цены на квартиры явно больше, чем по упомянутой выше статистике. Чтобы жить в хороших условиях и не на самой окраине Белгорода, в среднем придётся платить за одно-, двух- и трёхкомнатную квартиру — 23, 27 и 35 тысяч рублей в месяц соответственно.