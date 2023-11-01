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Published Сегодня, 11:10

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

В Белгороде снова выросли цены на аренду квартир

23 тысячи за «бабушкин» ремонт: сколько стоит арендовать жильё в Белгороде?

1 ноября 2023, 11:10
Фото: 1MI

В Белгороде снова выросли цены на аренду квартир

Начался с СВО, продолжился с переселенцами и стабильно сохраняется сейчас — это про рост цен на аренду квартир в областном центре. Если в других регионах и мегаполисах на это влияет состояние экономики, инфляция и тому подобное, то в Белгородской области играет роль и оперативная обстановка.

Мы уже рассказывали, сколько в среднем стоит снять разные квартиры в Белгороде, Курске и Воронеже в третьем квартале 2023 года. Так, аренда однокомнатной квартиры в Белгороде в среднем стоит 14,1 тысячи в месяц, двухкомнатной — 18,4 тысячи, а трёшки — 23,9 тысячи. По данным «Мира квартир», в среднем аренда в крупных городах подорожала на 3%.

Но это всё статистика и усреднённые значения. Теперь мы решили рассмотреть конкретные варианты — какие квартиры за какую сумму в месяц предлагают арендодатели в Белгороде. Для анализа взяли самые популярные варианты — однушки, двушки и трёшки.

Разброс цен на аренду однокомнатных квартир — от 9,5 до 40 тысяч рублей. За 9500 рублей можно снять достаточно простенькую, со старым ремонтом, но при этом с мебелью однушку. Первый этаж пятиэтажки на Садовой — скромно, но жить можно.

Объявление арендодателяОбъявление арендодателя
Объявление арендодателя
Фото: Bel.ru

Однушки дешевле 18 тысяч — в основном, либо без мебели, либо с «бабушкиным» ремонтом, либо находятся очень далеко от центра или главной дороги. А порой — всё и сразу.

Объявления арендодателейОбъявления арендодателей
Объявления арендодателейОбъявления арендодателей
Объявления арендодателей
Фото: Bel.ru

От 18 до 25 тысяч рублей в месяц начинаются более-менее приемлемые варианты однокомнатных квартир, правда, не всегда близко к центру. Но здесь вам уже и ремонт, и мебель, и техника. Никто, конечно, не отменял полупустые варианты за 20 тысяч в месяц на окраине харгоры.

Объявления арендодателейОбъявления арендодателей
Объявления арендодателейОбъявления арендодателей
Объявления арендодателей
Фото: Bel.ru

А вот если захотите жить поближе к центру Белгорода и покупать мебель в квартиру самостоятельно — придётся заплатить от 27 до 40 тысяч рублей за месяц в однушке или студии. Не стоит забывать, что хозяева таких квартир очень беспокоятся за состояние своей недвижимости, поэтому сумму сразу умножайте на два — при въезде придётся внести ещё и залог. Ну, а что вы хотели — в «Париже» жить дорого.

Объявления арендодателейОбъявления арендодателей
Объявления арендодателей
Фото: Bel.ru

Ценник на месячную аренду двухкомнатных квартир открывает вариант за 11 тысяч в месяц. Это квартира в трёхэтажном доме в Новосадовом с классическим «советским ремонтом». Арендодатель залог не просит — заезжай и живи.

Объявление арендодателяОбъявление арендодателя
Объявление арендодателя
Фото: Bel.ru

Такие же скромные двушки с минимальной мебелью, но уже ближе к центру города — 16-18 тысяч рублей в месяц. Только эту сумму уже увеличиваем в 1,5-2 раза за счёт залога. То есть чтобы заехать в такую квартиру нужно заплатить 36 тысяч, и только потом раз в месяц — обозначенную сумму.

Объявления арендодателейОбъявления арендодателей
Объявления арендодателейОбъявления арендодателей
Объявления арендодателей
Фото: Bel.ru

Что касается двушек от 20 тысяч рублей в месяц — здесь начинается контраст. За тот же самый «бабушкин» ремонт и минимальный набор мебели просят 23 тысячи, при этом квартира находится рядом с парком Победы. А в стареньком двухэтажном доме на 50-летия Белгородской области можно снять двушку с хорошим ремонтом за 25 тысяч. В пятиэтажке в Новой жизни красивая квартира обойдётся в 26500, при этом хозяин обещает сделать скидку в 2 тысячи рублей для тех, кто собирается жить минимум год.

Тенденция в этом ценовом диапазоне такая: платите либо за расположение, либо за хороший ремонт. Ну, и куда же без залога.

Объявления арендодателейОбъявления арендодателей
Объявления арендодателей
Фото: Bel.ru

А если хотите двушку недалеко от центра и при этом комфортную изнутри — придётся каждый месяц выкладывать от 30 тысяч рублей.

Объявления арендодателейОбъявления арендодателей
Объявления арендодателей
Фото: Bel.ru

Трёхкомнатную квартиру найти без посредников и агентств по подбору жилья достаточно трудно — вариантов немного и, как правило, средний ценник — 35 тысяч рублей в месяц. Есть, конечно, особенные случаи — трёшка за 12 тысяч с залогом, плюс 7 тысяч — коммунальные услуги. Мебели мало, она старая, расположение — на Харгоре, но за такую цену вариант неплохой. Жаль, что единственный.

Объявление арендодателяОбъявление арендодателя
Объявление арендодателя
Фото: Bel.ru

В целом, трёшки в Белгороде обустроены получше, чем некоторые однушки, поэтому цена скорее зависит от расположения. Подальше от центра - 25-35 тысяч, ближе к центру — от 45 тысяч рублей в месяц. Но вот чтобы заселиться в них, семье нужно будет заплатить 70-90 тысяч, ведь не забываем про залог.

А вот снять трёхкомнатную квартиру в ЖК «Париж» стоит три средних зарплаты в регионе — 100 тысяч рублей, плюс столько же залог.

Объявления арендодателейОбъявления арендодателей
Объявления арендодателейОбъявления арендодателей
Объявления арендодателей
Фото: Bel.ru

Посмотрев объявления, можно сделать вывод, что средние цены на квартиры явно больше, чем по упомянутой выше статистике. Чтобы жить в хороших условиях и не на самой окраине Белгорода, в среднем придётся платить за одно-, двух- и трёхкомнатную квартиру — 23, 27 и 35 тысяч рублей в месяц соответственно.

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#Эксклюзив#Залог#Белгород#Екатерина Никулина#Аренда квартир#Цены на недвижимость
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