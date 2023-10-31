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Posted 31 октября, 20:43

Published 31 октября, 20:43

Modified 31 октября, 20:51

Updated 31 октября, 20:51

ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области

Выбиты окна, посечены фасады: ВСУ обстреляли Шебекино

31 октября 2023, 20:43
Фото: 1MI

ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области

По предварительной информации, пострадавших нет. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

Шебекино вновь оказалось под обстрелом ВСУ. В трёх частных домовладениях осколками снарядов были посечены фасады и заборы, выбиты окна. Кроме того, повреждена линия электропередачи.

На месте работают оперативные службы. Подомовой обход продолжат днём, сообщил глава региона. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее в Шебекино после обстрела были зафиксированы разрушения в промзоне. Повреждения получило здание автотранспортного предприятия.

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#Белгородская область#Происшествия#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Шебекинский горокруг#СВО#Обстрел ВСУ
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