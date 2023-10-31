Выбиты окна, посечены фасады: ВСУ обстреляли Шебекино

Posted 31 октября, 20:43
Published 31 октября, 20:43
Modified 31 октября, 20:51
Updated 31 октября, 20:51
Шебекино вновь оказалось под обстрелом ВСУ. В трёх частных домовладениях осколками снарядов были посечены фасады и заборы, выбиты окна. Кроме того, повреждена линия электропередачи.
На месте работают оперативные службы. Подомовой обход продолжат днём, сообщил глава региона. По предварительной информации, пострадавших нет.
Ранее в Шебекино после обстрела были зафиксированы разрушения в промзоне. Повреждения получило здание автотранспортного предприятия.