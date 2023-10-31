В страшном ДТП в Белгородской области погибли люди

Ранее сообщалось, что в ДТП с участием четырёх автомобилей пострадала трёхлетняя девочка. Авария произошла 29 октября на улице Сумской в Белгороде. 45-летняя женщина управляла Nissan Juke, но столкнулась с Citroen C4. В салоне второго авто находился ребёнок — он и пострадал в аварии. Также в это время Citroen C4 въехал в Mercedes-Benz, а последний столкнулся с Toyota Corolla.