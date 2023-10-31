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Смертельная авария с маршруткой произошла в Белгородской области

В страшном ДТП в Белгородской области погибли люди

31 октября 2023, 06:45
Фото: 1MI

Смертельная авария с маршруткой произошла в Белгородской области

Водитель маршрутки въехал в стоящую на обочине фуру. Есть информация о погибших, однако их точное число не называется. Кадры с места событий опубликовали в «Авто Белгород».

В страшном ДТП в Корочанском районе погибли люди. Известно, что за корочанскими садами водитель маршрутки влетел в стоящую на обочине фуру. Точное число погибших и остальные подробности пока не называются.

Ранее сообщалось, что в ДТП с участием четырёх автомобилей пострадала трёхлетняя девочка. Авария произошла 29 октября на улице Сумской в Белгороде. 45-летняя женщина управляла Nissan Juke, но столкнулась с Citroen C4. В салоне второго авто находился ребёнок — он и пострадал в аварии. Также в это время Citroen C4 въехал в Mercedes-Benz, а последний столкнулся с Toyota Corolla.

Ещё одна страшная авария произошла на трассе Белгород — Шебекино — Волоконовка 6 октября. В ДТП пострадали четыре человека, ещё один скончался.

ДТП с маршруткой за корочанскими садамиДТП с маршруткой за корочанскими садами
ДТП с маршруткой за корочанскими садамиДТП с маршруткой за корочанскими садами
ДТП с маршруткой за корочанскими садамиДТП с маршруткой за корочанскими садами
ДТП с маршруткой за корочанскими садами
Фото: «Авто Белгород»
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#Белгородская область#Происшествия#Корочанский район#Маршрутка#Погибшие#Фура#Белгород#Наталья Корявых#Смертельное ДТП
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