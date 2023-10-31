В страшном ДТП в Белгородской области погибли люди

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:47
В страшном ДТП в Корочанском районе погибли люди. Известно, что за корочанскими садами водитель маршрутки влетел в стоящую на обочине фуру. Точное число погибших и остальные подробности пока не называются.
Ранее сообщалось, что в ДТП с участием четырёх автомобилей пострадала трёхлетняя девочка. Авария произошла 29 октября на улице Сумской в Белгороде. 45-летняя женщина управляла Nissan Juke, но столкнулась с Citroen C4. В салоне второго авто находился ребёнок — он и пострадал в аварии. Также в это время Citroen C4 въехал в Mercedes-Benz, а последний столкнулся с Toyota Corolla.
Ещё одна страшная авария произошла на трассе Белгород — Шебекино — Волоконовка 6 октября. В ДТП пострадали четыре человека, ещё один скончался.