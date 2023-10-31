В пятницу в Белгороде ограничат движение авто из-за торжественного мероприятия

Напомним, что на этой неделе белгородцев ждут длинные выходные в честь празднования Дня народного единства. Сокращённый день белгородцев ждёт в пятницу, 3 ноября, — рабочий день закончится в 17:00. Следующие три дня — 4, 5 и 6 ноября — будут выходными.