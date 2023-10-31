В пятницу в Белгороде ограничат движение авто из-за торжественного мероприятия

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
В пятницу, 3 ноября, в ДК «Энергомаш» состоится торжественное собрание в честь Дня народного единства. Из-за этого в центре города ограничат стоянку и остановку авто с 23:00 2 ноября до окончания мероприятия.
Ограничения будут действовать:
Напомним, что на этой неделе белгородцев ждут длинные выходные в честь празднования Дня народного единства. Сокращённый день белгородцев ждёт в пятницу, 3 ноября, — рабочий день закончится в 17:00. Следующие три дня — 4, 5 и 6 ноября — будут выходными.