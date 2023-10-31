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Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

В пятницу в Белгороде ограничат движение авто из-за торжественного мероприятия

В пятницу в Белгороде ограничат движение авто из-за торжественного мероприятия

31 октября 2023, 10:24
Фото: 1MI
На проспекте Богдана Хмельницкого в пятницу состоится торжественное собрание. Из-за этого будут ограничены остановка и стоянка автомобилей, сообщили в городской администрации.

В пятницу, 3 ноября, в ДК «Энергомаш» состоится торжественное собрание в честь Дня народного единства. Из-за этого в центре города ограничат стоянку и остановку авто с 23:00 2 ноября до окончания мероприятия.

Ограничения будут действовать:

  • По улице Шевченко от малого проезда проспекта Богдана Хмельницкого до улицы Парковой;
  • По улице Парковой от улицы Шевченко до парковочного пространства у строения 78б по проспекту Богдана Хмельницкого.

Напомним, что на этой неделе белгородцев ждут длинные выходные в честь празднования Дня народного единства. Сокращённый день белгородцев ждёт в пятницу, 3 ноября, — рабочий день закончится в 17:00. Следующие три дня — 4, 5 и 6 ноября — будут выходными.

Схема ограничения стоянки и остановкиСхема ограничения стоянки и остановки
Схема ограничения стоянки и остановки
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
Белгородцев ждут длинные выходные
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#Ограничение движения#Ограничение#Авто#Белгород#Александра Склярова
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