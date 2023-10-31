В МСП Банке кредиты для бизнеса станут дешевле на 3%

Как передает издание ria.ru, под новые условия подпадают следующие программы МСП Банка: «Экспресс-оборотный», «Экспресс-поддержка», «Экспресс-франшиза». Кроме этого, за льготным финансированием предприниматели могут обратиться в рамках программ «Туристический льготный экспресс-кредит» и «Экспресс-кредит на исполнение контракта». Все другие параметры не изменились. То есть верхняя граница займа по-прежнему не может превышать пятидесяти миллионов рублей, кредит предоставляется на срок до трех лет без комиссий, залога и страхования.