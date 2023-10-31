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В МСП Банке кредиты для бизнеса станут дешевле на 3%

В МСП Банке кредиты для бизнеса станут дешевле на 3%

31 октября 2023, 09:22
Фото: 1MI
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, принял решение о снижении ставки по программам экспресс-кредитования на 1 процентный пункт. Это произошло на фоне повышения ключевой ставки ЦБ РФ на 2 процента.

Для бизнеса такое решение означает, что в МСП Банке можно оформлять кредиты по ставке, которая ниже рыночной на 1–3 процента.

Напомним: новая минимальная ставка в рамках программ льготного финансирования — 12,5 процента.

Как передает издание ria.ru, под новые условия подпадают следующие программы МСП Банка: «Экспресс-оборотный», «Экспресс-поддержка», «Экспресс-франшиза». Кроме этого, за льготным финансированием предприниматели могут обратиться в рамках программ «Туристический льготный экспресс-кредит» и «Экспресс-кредит на исполнение контракта». Все другие параметры не изменились. То есть верхняя граница займа по-прежнему не может превышать пятидесяти миллионов рублей, кредит предоставляется на срок до трех лет без комиссий, залога и страхования.

Задача корпорации как института развития состоит в предоставлении МСП-предприятиям кредитов по ставкам, которые значительно ниже рыночных. На этот момент обратил внимание генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич. При этом он подчеркнул принципиальную значимость для бизнеса доступности финансирования.

Исаевич добавил, что корпорация рассчитывает на сохранение в течение какого-то периода действующих ставок и другими крупными банками. Это имеет важное значение для субъектов МСП, поскольку этот сектор — один из основных участников структурной перестройки российской экономики.

Председатель правления МСП Банка Иван Подберезняк рассказал, что сейчас банк работает над перезапуском линейки экспресс-кредитования, и уже в ближайшее время заявки на экспресс-займы будут рассматриваться в ускоренном порядке. При этом сократится количество документов, которые нужны для оформления кредита.

Заявки на получение займов в рамках программ экспресс-кредитования можно подавать через официальный сайт МСП Банка mspbank.ru до 30 ноября 2023 года.

МСП Банк предоставляет льготное кредитование МСП-компаниям в рамках нацпроекта, направленного на поддержку этого сектора. Речь идет о проекте «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». За его реализацию отвечает Андрей Белоусов, первый заместитель председателя Правительства РФ.

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