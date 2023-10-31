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Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 15:19

Updated Сегодня, 15:19

Пропавшего белгородца нашли без сознания в водостоке

Уехавшего в неизвестном направлении белгородца нашли без сознания в жёлобе водостока

31 октября 2023, 13:21
Фото: УМВД России по Белгородской области

Пропавшего белгородца нашли без сознания в водостоке

Пенсионер пропал пару дней назад: он на своём автомобиле выехал к своему сыну в Белгород, но так и не приехал на место. Тогда родственники обратились в полицию. Найти пропавшего мужчину смогли на следующий день.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, сообщение о пропавшем 67-летнем мужчине в дежурную часть поступило в вечернее время. Жители Прохоровки сообщили, что белгородец на автомобиле отправился к своему сыну в Белгород. Пенсионер связывался со своими родственниками и присылал им фотографию местности, но потом пропал.

На поиск мужчины отправились все наряды районной полиции. Под утро лейтенанту полиции Владимиру Синченко и младшему сержанту Роману Максименко удалось обнаружить машину белгородца в поле около микрорайона «Новая жизнь». Но самого пенсионера нигде не было.

Тогда сотрудники правоохранительных органов заметили на земле свежие следы обуви, ведущие от легковушки к автодорожному мосту. Мужчины сообщили об этом руководству и к поиску присоединился поисковый отряд.

Пенсионера обнаружили около 11:00 в 700 метрах от автомобиля: он без сознания лежал в жёлобе водостока. Командир 2-го отделения взвода в составе ОР ППСП ОМВД России по Белгородскому району прапорщик полиции Владимир Гарифулин укрыл найденного белгородца одеялом, так как на улице было холодно, и помог медикам отнести его в автомобиль скорой помощи.

Через несколько дней мужчина умер.

Фото: УМВД России по Белгородской области
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