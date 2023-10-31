Уехавшего в неизвестном направлении белгородца нашли без сознания в жёлобе водостока

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, сообщение о пропавшем 67-летнем мужчине в дежурную часть поступило в вечернее время. Жители Прохоровки сообщили, что белгородец на автомобиле отправился к своему сыну в Белгород. Пенсионер связывался со своими родственниками и присылал им фотографию местности, но потом пропал.
На поиск мужчины отправились все наряды районной полиции. Под утро лейтенанту полиции Владимиру Синченко и младшему сержанту Роману Максименко удалось обнаружить машину белгородца в поле около микрорайона «Новая жизнь». Но самого пенсионера нигде не было.
Тогда сотрудники правоохранительных органов заметили на земле свежие следы обуви, ведущие от легковушки к автодорожному мосту. Мужчины сообщили об этом руководству и к поиску присоединился поисковый отряд.
Пенсионера обнаружили около 11:00 в 700 метрах от автомобиля: он без сознания лежал в жёлобе водостока. Командир 2-го отделения взвода в составе ОР ППСП ОМВД России по Белгородскому району прапорщик полиции Владимир Гарифулин укрыл найденного белгородца одеялом, так как на улице было холодно, и помог медикам отнести его в автомобиль скорой помощи.
Через несколько дней мужчина умер.