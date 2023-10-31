Уехавшего в неизвестном направлении белгородца нашли без сознания в жёлобе водостока

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Белгородской области, сообщение о пропавшем 67-летнем мужчине в дежурную часть поступило в вечернее время. Жители Прохоровки сообщили, что белгородец на автомобиле отправился к своему сыну в Белгород. Пенсионер связывался со своими родственниками и присылал им фотографию местности, но потом пропал.