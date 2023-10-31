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В Белгородской области не ведут учёт погибших при восстановлении приграничья

Учёт не ведём: власти не ответили на вопрос о погибших при восстановлении приграничья

31 октября 2023, 09:45
Фото: 1MI

В Белгородской области не ведут учёт погибших при восстановлении приграничья

В приграничных районах Белгородской области рабочие продолжают восстанавливать пострадавшее или разрушенное жильё после атак ВСУ. Иногда работы выполняются под обстрелами, а люди получают ранения. Журналисты Бел.Ру попытались выяснить официальную статистику.

Неоднократно в различных Telegram-каналах появляется информация о том, что в приграничье пострадали рабочие, восстанавливавшие жилые помещения. Не так давно Mash опубликовал данные, что в результате миномётного обстрела Новой Таволжанки погибли двое строителей.

Источник также утверждает, что всего за последние четыре месяца из-за украинских обстрелов погибли пятеро рабочих. Журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в правительство Белгородской области, чтобы прояснить ситуацию.

Власти ответили, что на территории региона разрушенные и пострадавшие дома после обстрелов ВСУ восстанавливают более 68 подрядных организаций и более 510 человек. При этом точное число пострадавших и погибших работников в правительстве не назвали, отметив, что «в регионе ведётся общий сбор данных по количеству погибших и пострадавших в результате обстрелов ВСУ мирных жителей без классификации по роду трудовой деятельности».

Также мы поинтересовались, какие выплаты полагаются пострадавшим и семьям погибших работников и сколько средств было уже выплачено с начала года. Из ответа мы узнали, что по постановлению главы региона из резервного фонда правительства Белгородской области выделяются денежные средства в размере 3 млн рублей. Более подробной информацией власти не поделились.

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