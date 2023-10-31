Учёт не ведём: власти не ответили на вопрос о погибших при восстановлении приграничья

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
Неоднократно в различных Telegram-каналах появляется информация о том, что в приграничье пострадали рабочие, восстанавливавшие жилые помещения. Не так давно Mash опубликовал данные, что в результате миномётного обстрела Новой Таволжанки погибли двое строителей.
Источник также утверждает, что всего за последние четыре месяца из-за украинских обстрелов погибли пятеро рабочих. Журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в правительство Белгородской области, чтобы прояснить ситуацию.
Власти ответили, что на территории региона разрушенные и пострадавшие дома после обстрелов ВСУ восстанавливают более 68 подрядных организаций и более 510 человек. При этом точное число пострадавших и погибших работников в правительстве не назвали, отметив, что «в регионе ведётся общий сбор данных по количеству погибших и пострадавших в результате обстрелов ВСУ мирных жителей без классификации по роду трудовой деятельности».
Также мы поинтересовались, какие выплаты полагаются пострадавшим и семьям погибших работников и сколько средств было уже выплачено с начала года. Из ответа мы узнали, что по постановлению главы региона из резервного фонда правительства Белгородской области выделяются денежные средства в размере 3 млн рублей. Более подробной информацией власти не поделились.