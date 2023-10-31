Учёт не ведём: власти не ответили на вопрос о погибших при восстановлении приграничья

Власти ответили, что на территории региона разрушенные и пострадавшие дома после обстрелов ВСУ восстанавливают более 68 подрядных организаций и более 510 человек. При этом точное число пострадавших и погибших работников в правительстве не назвали, отметив, что «в регионе ведётся общий сбор данных по количеству погибших и пострадавших в результате обстрелов ВСУ мирных жителей без классификации по роду трудовой деятельности».