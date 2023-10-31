Старооскольцы рассказали губернатору о платной подготовке детей к школе

Posted 31 октября, 18:57
Published 31 октября, 18:57
Modified 31 октября, 18:59
Updated 31 октября, 18:59
В ходе вечернего эфира Вячеслава Гладкова спросили, насколько правомерна плата за подготовку ребёнка к школе в одной из школ Старого Оскола. Глава региона отметил, что в обязательный перечень школьных услуг подготовка дошколят не входит. Однако в уставе этой школы прописана возможность оказания таких платных услуг, они не обязательны.
Стоимость услуги утверждена решением Совета депутатов Старооскольского округа. Если не ошибаюсь, стоимость одного часа — 39 рублей. В неделю дети занимаются два раза. 78 рублей за неделю. Нарушений нет. Услуга не обязательна, всё по желанию родителей.
Вячеслав Гладков