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Posted 31 октября, 18:57

Published 31 октября, 18:57

Modified 31 октября, 18:59

Updated 31 октября, 18:59

Старооскольцы рассказали губернатору о платной подготовке детей к школе

Старооскольцы рассказали губернатору о платной подготовке детей к школе

31 октября 2023, 18:57
Фото: Midjourney
Речь идёт о подготовке дошколят к учебному году. Услуга платная. Местные жители интересуются, насколько это правомерно.
Сюжет
Школы

В ходе вечернего эфира Вячеслава Гладкова спросили, насколько правомерна плата за подготовку ребёнка к школе в одной из школ Старого Оскола. Глава региона отметил, что в обязательный перечень школьных услуг подготовка дошколят не входит. Однако в уставе этой школы прописана возможность оказания таких платных услуг, они не обязательны.

Стоимость услуги утверждена решением Совета депутатов Старооскольского округа. Если не ошибаюсь, стоимость одного часа — 39 рублей. В неделю дети занимаются два раза. 78 рублей за неделю. Нарушений нет. Услуга не обязательна, всё по желанию родителей.
Вячеслав Гладков
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#Белгородская область#Старый Оскол#Услуги#Школы#Белгород#Вячеслав Гладков#Алина Харина#Подготовка к школе
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