Старооскольцы рассказали губернатору о платной подготовке детей к школе

В ходе вечернего эфира Вячеслава Гладкова спросили, насколько правомерна плата за подготовку ребёнка к школе в одной из школ Старого Оскола. Глава региона отметил, что в обязательный перечень школьных услуг подготовка дошколят не входит. Однако в уставе этой школы прописана возможность оказания таких платных услуг, они не обязательны.