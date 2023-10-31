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последствия обстрела промзоны в Шебекино

Шебекино опять под огнём: после обстрела ВСУ пострадало предприятие

31 октября 2023, 11:51
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
последствия обстрела промзоны в Шебекино

ВСУ обстреляли окраину Шебекино в Белгородской области

Под обстрел противника пропала промзона. Пострадавших нет. Повреждения зафиксировали на территории автотранспортного предприятия, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Под огонь ВСУ попала окраина Шебекино. В результате обстрела никто не пострадал. Разрушения зафиксировали в промзоне — повреждения получило здание местного предприятия.

«Снаряды легли на территорию промзоны, осколками неустановленного боеприпаса повреждено здание автотранспортного предприятия», — сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По данным главы региона, на месте происшествия работают оперативные службы.

Накануне под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. Один из снарядов пробил крышу одного частного жилого дома. Там же выбило окна. Обошлось без пострадавших и других разрушений.

29 октября село атаковали из танка Т-64. Обстрел вёлся со стороны Харьковской области. По населённому пункту выпустили четыре снаряда калибра 125 мм.

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#Белгородская область#Происшествия#Шебекино#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Обстрел#Приграничье#Шебекинский горокруг#Разрушения#Обстрел ВСУ
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