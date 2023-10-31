Шебекино опять под огнём: после обстрела ВСУ пострадало предприятие

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Под огонь ВСУ попала окраина Шебекино. В результате обстрела никто не пострадал. Разрушения зафиксировали в промзоне — повреждения получило здание местного предприятия.
«Снаряды легли на территорию промзоны, осколками неустановленного боеприпаса повреждено здание автотранспортного предприятия», — сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По данным главы региона, на месте происшествия работают оперативные службы.
Накануне под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге. Один из снарядов пробил крышу одного частного жилого дома. Там же выбило окна. Обошлось без пострадавших и других разрушений.
29 октября село атаковали из танка Т-64. Обстрел вёлся со стороны Харьковской области. По населённому пункту выпустили четыре снаряда калибра 125 мм.