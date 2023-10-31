РПН назвал лидеров Белгородской области по алкогольным отравлениям

В прошлом году показатель фиксированных случаев острого отравления спиртосодержащей продукцией в Белгородской области составил 9,8 на 100 тысяч человек. В отдельных районах с 2018 года количество таких отравлений выросло в четыре раза. Но алкоголь — это не единственная причина химических отравлений, но одна из главных. РПН разделил их в своём докладе на три основные группы. Об официальной статистике и летальных случаях токсико-химических отравлений читайте в нашем материале.