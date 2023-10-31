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Лидеры алкогольных отравлений

РПН назвал лидеров Белгородской области по алкогольным отравлениям

31 октября 2023, 10:04
Фото: 1MI
Лидеры алкогольных отравлений

В семи муниципалитетах Белгородчины показатель алкоотравлений превысил областной

Согласно данным Роспотребнадзора, в 2022 году в ряде муниципалитетов Белгородской области фиксировался превышенный уровень отравлений алкоголем, особенно выделялись в прошлом году три муниципалитета. Какие? Узнаете из нашего материала.

Согласно данным управления Роспотребнадзора по Белгородской области о случаях отравлений спиртосодержащей жидкостью в 2022 году в семи муниципалитетах показатель превысил областной. Это Борисовский, Корочанский и Прохоровский районы, а также Губкинский, Новооскольский и Старооскольский городские округа. Белгород в список попал тоже.

На первом месте по количеству алкоотравлений оказался Корочанский район. В прошлом году показатель составил 32,1 случая на 100 тысяч населения. На втором месте расположился Новооскольский городской округ с показателем 22,6 на 100 тысяч населения, а на третьем месте — Старооскольский городской округ с показателем в 17,5. На последующих местах числятся Борисовский район, Губкинский горокруг, Прохоровский район и город Белгород.

А вот три последних ранговых места, по данным анализа, достались Красногвардейскому району с нулевым показателем, Шебекинскому городскому округу (0,9) и Красненскому району (1,8).

В прошлом году показатель фиксированных случаев острого отравления спиртосодержащей продукцией в Белгородской области составил 9,8 на 100 тысяч человек. В отдельных районах с 2018 года количество таких отравлений выросло в четыре раза. Но алкоголь — это не единственная причина химических отравлений, но одна из главных. РПН разделил их в своём докладе на три основные группы. Об официальной статистике и летальных случаях токсико-химических отравлений читайте в нашем материале.

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#Общество#Белгородская область#Роспотребнадзор#Спиртосодержащая жидкость#Новости Белгорода#Эксклюзив#Отравление#Белгород#Татьяна Лукащева
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