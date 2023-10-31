Отправят в санаторий: врач рассказал о здоровье пострадавшей в ДТП 3-летней девочке

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Пострадавшая девочка получила телесные повреждения и не имеет тяжёлых травм. Согласно информации, завтра её переведут в санаторий для дальнейшего восстановления.
Об этом после пояснения своего комментария о пострадавших в сегодняшнем ДТП под Белгородом рассказала Ольга Мевша.
Напомним, юная жительница Белгорода получила травмы в ходе массовой аварии в прошедшее воскресенье около двенадцати часов дня на улице Сумская. 45-летняя женщина, управлявшая Nissan Juke, столкнулась с автомобилем Citroen C4, за рулём которого находилась 28-летняя девушка. Та, в свою очередь, врезалась в автомобиль марки Mercedes-Benz, а он — с Toyota Corolla.