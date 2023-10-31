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ДТП на Сумской в Белгороде

Отправят в санаторий: врач рассказал о здоровье пострадавшей в ДТП 3-летней девочке

31 октября 2023, 14:26
Фото: 1MI
ДТП на Сумской в Белгороде

В Белгороде пострадавшую при ДТП девочку отправят на восстановление в санаторий

Девочка трёх лет пострадала в ходе аварии на Сумской 29 октября. Как стало известно, маленькая белгородка оказалась единственной пострадавшей в указанном ДТП. Об этом ранее сообщило УГИБДД по Белгородской области. Новой информацией поделилась Ольга Мевша, главврач горбольницы №2 Белгорода.
Сюжет
ДТП

Пострадавшая девочка получила телесные повреждения и не имеет тяжёлых травм. Согласно информации, завтра её переведут в санаторий для дальнейшего восстановления.

Об этом после пояснения своего комментария о пострадавших в сегодняшнем ДТП под Белгородом рассказала Ольга Мевша.

Напомним, юная жительница Белгорода получила травмы в ходе массовой аварии в прошедшее воскресенье около двенадцати часов дня на улице Сумская. 45-летняя женщина, управлявшая Nissan Juke, столкнулась с автомобилем Citroen C4, за рулём которого находилась 28-летняя девушка. Та, в свою очередь, врезалась в автомобиль марки Mercedes-Benz, а он — с Toyota Corolla.

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