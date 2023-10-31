Отправят в санаторий: врач рассказал о здоровье пострадавшей в ДТП 3-летней девочке

Напомним, юная жительница Белгорода получила травмы в ходе массовой аварии в прошедшее воскресенье около двенадцати часов дня на улице Сумская. 45-летняя женщина, управлявшая Nissan Juke, столкнулась с автомобилем Citroen C4, за рулём которого находилась 28-летняя девушка. Та, в свою очередь, врезалась в автомобиль марки Mercedes-Benz, а он — с Toyota Corolla.