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Определены лучшие слесари-ремонтники Стойленского ГОКа

Определены лучшие слесари-ремонтники Стойленского ГОКа

31 октября 2023, 11:00
Фото: пресс-служба СГОКа
На Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) прошел конкурс профессионального мастерства среди слесарей по ремонту и обслуживанию оборудования.

Традиционно он стал одним из самых многочисленных по количеству конкурсантов: заявки на участие в профсоревновании подали 116 сотрудников из восьми подразделений комбината.

На первом этапе с помощью электронного тестирования оценивались теоретические знания конкурсантов. Им необходимо было ответить на 30 вопросов по правилам технической эксплуатации основного оборудования и 10 вопросов по ОТПБ.

По результатам тестирования в финал вышли 10 слесарей-ремонтников. В ходе практического этапа им предстояло за 40 минут выполнить сборку пневмораспределителя по сборочному чертежу. Эксперты оценивали правильный подбор инструмента, качество и время выполнения работы, соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности.

В итоге «Лучшим слесарем по ремонту и обслуживанию оборудования» Стойленского ГОКа признан сотрудник управления ремонтов Александр Мишустин. Второе место занял его коллега Павел Ковальчук, который в прошлом году был бронзовым призером. На третьем месте — победитель прошлогодних соревнований — слесарь-ремонтник цеха по техническому обслуживанию и ремонту горного оборудования Артур Гельвер.

Звания «Лучший молодой рабочий» удостоен 22-летний Виктор Малахов из дренажной шахты.

Победителей отметили дипломами, подарками и денежными премиями, а также корпоративными знаками отличия «Лучший по профессии».

Призеры примут участие в суперфинале конкурса профмастерства среди слесарей по ремонту и обслуживанию оборудования дивизиона «Сырье», который пройдет в ноябре на Стойленском ГОКе.

Фото: пресс-служба СГОКа
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#Общество#Стойленский ГОК#Профессиональное мастерство#Оборудование#Промышленная безопасность#Инструмент#Артем Черненко
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