Определены лучшие слесари-ремонтники Стойленского ГОКа

В итоге «Лучшим слесарем по ремонту и обслуживанию оборудования» Стойленского ГОКа признан сотрудник управления ремонтов Александр Мишустин. Второе место занял его коллега Павел Ковальчук, который в прошлом году был бронзовым призером. На третьем месте — победитель прошлогодних соревнований — слесарь-ремонтник цеха по техническому обслуживанию и ремонту горного оборудования Артур Гельвер.