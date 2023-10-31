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Власти пообещали сделать освещение в парке Дуба под Белгородом

Неполноценные прогулки: белгородцы пожаловались на плохое освещение в парке Дуба

31 октября 2023, 09:12
Фото: 1MI

Власти пообещали сделать освещение в парке Дуба под Белгородом

На ситуацию главе региона Вячеславу Гладкову пожаловалась жительница Дубового, которая сообщила, что в парке нет освещения. Губернатор пообещал женщине, что до 4 ноября фонари отремонтируют.

Белгородцам пообещали восстановить освещение в парке Дуба в посёлке Дубовое Белгородского района. С соответствующей жалобой к властям обратилась местная жительница во время прямого эфира губернатора Вячеслава Гладкова.

Женщина рассказала, что вечером с семьёй отправилась в парк, но полноценно погулять у них не вышло. По словам белгородки, чудесный парк с прогулочными аллеями «забросили».

«Фонари не горят, не нужно чинить, так получается?», — интересуется жительница Дубового.

Белгородке ответил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, фонари починят до 4 ноября.

Знаю, что до праздников, до 4 ноября, в рамках технического содержания фонари поменяют, не переживайте. Надеюсь, что вы сбросите мне фотографию, что это так.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Белгородская область#Белгородский район#Дубовое#Парк#Жалоба#Освещение#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков
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