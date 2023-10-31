Неполноценные прогулки: белгородцы пожаловались на плохое освещение в парке Дуба

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Белгородцам пообещали восстановить освещение в парке Дуба в посёлке Дубовое Белгородского района. С соответствующей жалобой к властям обратилась местная жительница во время прямого эфира губернатора Вячеслава Гладкова.
Женщина рассказала, что вечером с семьёй отправилась в парк, но полноценно погулять у них не вышло. По словам белгородки, чудесный парк с прогулочными аллеями «забросили».
«Фонари не горят, не нужно чинить, так получается?», — интересуется жительница Дубового.
Белгородке ответил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, фонари починят до 4 ноября.
Знаю, что до праздников, до 4 ноября, в рамках технического содержания фонари поменяют, не переживайте. Надеюсь, что вы сбросите мне фотографию, что это так.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области