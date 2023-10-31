Некоторые дома белгородцев не могут отремонтировать из-за «дорогой» отделки

Гладков с этой точкой зрения согласился и заявил, что бассейны, аквариумы, машины за 10-15 млн рублей восстановить не получится. Это замечание не понравилось некоторым белгородцам. Ещё летом к властям обратилась жительница Нижнего Ольшанца. Она рассказала, что дом куплен за заработанные деньги и обустроен за них же. И, по словам женщины, это её единственное жильё.