Некоторые дома белгородцев не могут отремонтировать из-за «дорогой» отделки

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Губернатор Вячеслав Гладков объяснил, почему некоторые дома белгородцев не могут восстановить после обстрелов ВСУ. Это касается жилья с дорогостоящей отделкой.
В прямом эфире к главе региона обратился житель Шебекино. Он рассказал, что его дом попал под обстрел ещё в июне, однако восстановительные работы пока не провели. По словам шебекинца, подрядчик не приступает к работам, поскольку ему не выделили деньги.
Гладков ответил, что эта информация не совсем корректная. По данным губернатора, на ремонтные работы в приграничном Шебекино уже выделили 349 млн рублей. В ближайшее время должны направили ещё 159 млн рублей. Как отметил глава региона, подрядчик об этом в курсе.
Что касается дома обратившегося шебекинца, то это особенный случай, ведь у него был дорогой ремонт. Уже найден компромисс, утверждает Гладков. По его словам, житель региона готов взять часть расходов на себя.
Вячеслав Гладков добавил, что крыши за счёт бюджета восстанавливают, используя металлопрофиль. На работы уходит примерно 50 тыс. рублей.
Качество здесь обсуждению не подлежит, потому что оно должно быть хорошим. Но некоторые хотят новую крышу из дорогих материалов за полмиллиона.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Кроме того, за счёт бюджета ставятся стандартные пластиковые окна. На них шебекинец не согласился, но решил доплатить, сказал Гладков. Значит, вскоре ремонтные бригады приступят к восстановлению дома.
Ранее белгородские чиновники не смогли объяснить, почему «богатые» дома не восстанавливают после обстрелов. Формальных оснований для разделения таких домов с обычными не существует. Законодательство не предполагает дифференциацию доходов граждан, пострадавших от обстрелов.
Добавим, что тема «богатых» домов появилась ещё в июле, когда экс-глава Белгородского района Владимир Перцев попросил снять с ответственности муниципалитета два таких дома в Нижнем Ольшанце. По словам Перцева, они требовали больших вложений, а власти со своей стороны сделали «то, что надо». За счёт бюджета в пострадавшем жилье восстановили кровлю и окна.
Гладков с этой точкой зрения согласился и заявил, что бассейны, аквариумы, машины за 10-15 млн рублей восстановить не получится. Это замечание не понравилось некоторым белгородцам. Ещё летом к властям обратилась жительница Нижнего Ольшанца. Она рассказала, что дом куплен за заработанные деньги и обустроен за них же. И, по словам женщины, это её единственное жильё.
Также белгородка рассказала, что писала обращение к президенту. После этого министерство ЖКХ отчиталось перед президентом некорректно и с ошибками, добавила она.