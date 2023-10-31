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Posted Сегодня, 14:22

Published Сегодня, 14:22

Modified Сегодня, 14:24

Updated Сегодня, 14:24

Чаще всего белгородцы отдыхают за рубежом в Абхазии и Турции

Не только Турция и Абхазия: где белгородцы чаще отдыхают за границей

31 октября 2023, 14:22
Фото: Midjourney

Чаще всего белгородцы отдыхают за рубежом в Абхазии и Турции

Как правило, жители Белгородской области выбирают для отдыха в бархатный сезон курорты Абхазии и Турции. Россияне также стали чаще выбирать для отдыха страны Азии и Южной Америки, сообщили в пресс-службе оператора «МегаФон».
Сюжет
Отдых

Стало известно, какие направления для отдыха белгородцы чаще всего выбирают в бархатный сезон. Ими продолжают оставаться Турция и Абхазия.

При этом белгородцы стали чаще, чем в прошлом году, выезжать за границу. Популярным направлением, помимо упомянутых, стал Египет. Также в 2,5 раза выросла популярность стран Южной Америки. Спрос на азиатское направление вырос на 160%.

Сообщается, что наибольшую динамику по турпотоку показала Куба — спрос на поездки туда вырос в 26 раз. Второе место занимает Таиланд — в 16 раз. Замывает тройку лидеров Индонезия, куда отправилось в семь раз больше жителей региона, чем прошлой осенью. Зарубежные направления в общем выбрали на 11% больше белгородцев.

В период с 1 сентября по 15 октября общий турпоток вырос на 6%

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#Белгородская область#Туристы#Отдых#Турция#Египет#Белгород#Наталья Корявых#Абхазия#Бархатный сезон
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