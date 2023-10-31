Не только Турция и Абхазия: где белгородцы чаще отдыхают за границей

Сообщается, что наибольшую динамику по турпотоку показала Куба — спрос на поездки туда вырос в 26 раз. Второе место занимает Таиланд — в 16 раз. Замывает тройку лидеров Индонезия, куда отправилось в семь раз больше жителей региона, чем прошлой осенью. Зарубежные направления в общем выбрали на 11% больше белгородцев.