Не только Турция и Абхазия: где белгородцы чаще отдыхают за границей

Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Стало известно, какие направления для отдыха белгородцы чаще всего выбирают в бархатный сезон. Ими продолжают оставаться Турция и Абхазия.
При этом белгородцы стали чаще, чем в прошлом году, выезжать за границу. Популярным направлением, помимо упомянутых, стал Египет. Также в 2,5 раза выросла популярность стран Южной Америки. Спрос на азиатское направление вырос на 160%.
Сообщается, что наибольшую динамику по турпотоку показала Куба — спрос на поездки туда вырос в 26 раз. Второе место занимает Таиланд — в 16 раз. Замывает тройку лидеров Индонезия, куда отправилось в семь раз больше жителей региона, чем прошлой осенью. Зарубежные направления в общем выбрали на 11% больше белгородцев.
В период с 1 сентября по 15 октября общий турпоток вырос на 6%