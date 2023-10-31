Над Белгородской областью сбили ещё один украинский беспилотник

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Сегодня, 31 октября, около 13:00 над территорией Белгородской области система ПВО сбила украинский беспилотник. Подробности произошедшего пока не известны.
Ранее сообщалось о ещё одном сбитом беспилотнике над регионом: его удалось уничтожить около 11:30. Об этом также сообщили Минобороны России.
Напомним, что днём 31 октября под обстрел ВСУ попало Шебекино в Шебекинском округе. Украинские снаряды попали на территорию промзоны: осколки неустановленного боеприпаса повредили здание автотранспортного предприятия.
По данным губернатор области Вячеслава Гладкова, пострадавших среди мирных жителей нет.