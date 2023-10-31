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Над Белгородской областью сбили ещё один украинский беспилотник

Над Белгородской областью сбили ещё один украинский беспилотник

31 октября 2023, 11:52
Фото: 1MI
О сбитом дроне сообщили в Минобороны РФ. Уничтожить БПЛА получилось с помощью системы ПВО.
Сюжет
СВО

Сегодня, 31 октября, около 13:00 над территорией Белгородской области система ПВО сбила украинский беспилотник. Подробности произошедшего пока не известны.

Ранее сообщалось о ещё одном сбитом беспилотнике над регионом: его удалось уничтожить около 11:30. Об этом также сообщили Минобороны России.

Напомним, что днём 31 октября под обстрел ВСУ попало Шебекино в Шебекинском округе. Украинские снаряды попали на территорию промзоны: осколки неустановленного боеприпаса повредили здание автотранспортного предприятия.

По данным губернатор области Вячеслава Гладкова, пострадавших среди мирных жителей нет.

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#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Белгород#СВО#Обстрел ВСУ#Александра Склярова
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