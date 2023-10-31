Минобороны сообщило о сбитом над Белгородской областью беспилотнике

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
В Минобороны РФ сообщили об очередном сбитом над Белгородской областью беспилотнике. Украинский летательный аппарат уничтожили дежурные средства ПВО. В каком именно районе региона это произошло, не уточняется. Есть ли последствия после работы противовоздушной обороны, тоже не сообщается.
«31 октября около 11:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в военном ведомстве.
На днях на окраине села Сподарюшино в Грайворонском горокруге противник сбросил с беспилотника семь взрывных устройств. Обошлось без последствий. Также подобной атаке подверглась Щетиновка в Белгородском районе.
23 октября МО РФ отчиталось об ещё одном сбитом БПЛА над территорией региона.