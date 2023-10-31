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Минобороны сообщило о сбитом над Белгородской областью беспилотнике

Минобороны сообщило о сбитом над Белгородской областью беспилотнике

31 октября 2023, 09:47
Фото: 1MI
Летательный аппарат система ПВО уничтожила днём 31 октября. В каком именно районе это произошло, не сообщается.

В Минобороны РФ сообщили об очередном сбитом над Белгородской областью беспилотнике. Украинский летательный аппарат уничтожили дежурные средства ПВО. В каком именно районе региона это произошло, не уточняется. Есть ли последствия после работы противовоздушной обороны, тоже не сообщается.

«31 октября около 11:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в военном ведомстве.

На днях на окраине села Сподарюшино в Грайворонском горокруге противник сбросил с беспилотника семь взрывных устройств. Обошлось без последствий. Также подобной атаке подверглась Щетиновка в Белгородском районе.

23 октября МО РФ отчиталось об ещё одном сбитом БПЛА над территорией региона.

На белгородское село сбросили 7 взрывных устройств с беспилотного воздушного судна
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#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Белгород#Наталья Корявых#Минобороны
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