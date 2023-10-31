Минобороны сообщило о сбитом над Белгородской областью беспилотнике

В Минобороны РФ сообщили об очередном сбитом над Белгородской областью беспилотнике. Украинский летательный аппарат уничтожили дежурные средства ПВО. В каком именно районе региона это произошло, не уточняется. Есть ли последствия после работы противовоздушной обороны, тоже не сообщается.